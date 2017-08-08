В предстоящем ноябре самый классный покерный турнир Европы в своей категории снова пройдет на Мальте, а на сайтах Betsson и NordicBet уже появились сателлиты к «Битве».

Напомним, что «Битва за Мальту – 2017» состоится 2-7 ноября, и гарантированный призовой фонд Главного события составляет €500,000.

Впрочем, мы ожидаем, что на этот раз призовой фонд снова поставит рекорд и обойдет достижение прошлого года в €875,000.

Победитель «Битвы», а скорее всего игроки из Топ-3, покинут острова с шестизначной суммой в кармане, что весьма круто в мире турниров для игроков-любителей.

Итак, наши платиновые спонсоры – Betsson, NordicBet и Betsafe – уже запустили с этого понедельника программу саттеллитов к «Битве за Мальту».

Главный приз (и далек не один) – пакет участника турнира стоимостью €1,650!

Как пройти отбор

Вариантов много, начиная со степ-сателлитов за €1.10 на Betsson, NordicBet и Betsafe.

У игроков есть выбор: ежедневный турнир за €1.10 с ре-энтри или фризаут за €2.20. В любом из них на кону стоят по 11 билетов в сателлит второго уровня.

«Уровень 2» - это ежедневный сателлит с бай-ином в 11 евро, в котором уже разыгрываются билеты в финальный сателлит за €110.

В последнем по воскресеньям и будут разыгрываться пакеты участников «Битвы за Мальту – 2017» ценой в €1,650.

Также доступны воскресные турниры €11 Sunday Flips, победитель которых получает билет в финал за €110 каждую неделю.

Пакет участника «€1,650 Battle of Malta» на Betsson и NordicBet включает:

€550 бай-ин в Главное событие «Битвы за Мальту»

Пять ночей в 5-star Hilton Hotel, завтрак включен

€250 на транспортные и прочие расходы

Билеты на все 4 вечеринки «Битвы»

Ужин (буфет) в Portomaso Casino

Подарочный набор Betsson/NordicBet

Подробнее об этих акциях можно прочитать на сайтах покер румов - Betsson, Betsafe и NordicBet.

Даешь больше сателлитов!

И это далеко не все. Совсем скоро в расписаниях многих онлайн покер румов появятся еще сателлиты к «Битве за Мальту – 2017».

На этой или следующей неделе мы ожидаем увидеть их у нашего серебряного спонсора - PlanetLive365, а также «классического партнера» компании GUTS.

Будут сателлиты к «Битве» и на сайтах Betsson Baltics (Betsafe) и Bets10.

Наконец, если вы уже находитесь на Мальте, то не теряйте времени и отправляйтесь в Portomaso Casino, чтобы принять участие в многочисленных Live-сателлитах к нашему турниру.

Кстати, можно обойтись и без всего этого, и просто купить себе сразу бай-ин в Главное событие за 550 евро.

Более того, VIP-пакет участника, который включает в себя проживание (5 ночей) в 5-звездочном отеле Hilton, также можно купить на нашем сайте. Равно как и эконом-вариант с проживанием в демократичном отеле Ir-Rokna.

И рекомендуем вам не откладывать процесс приобретения пакета участника в долгий ящик, ибо места в отелях (как и сами пакеты) имеют тенденцию заканчиваться быстрей, чем придет время старта турнира.

И снова больше и лучше, чем ранее

В прошлом году швед Роберт Берглунд выиграл рекордную «Битву за Мальту», став лучшим среди 1,813 игроков, что принесло ему €160,000 призовых.

Гаэль Гарсия Диаз: от игрока - к ведущей!

В этом году приз за первое место ожидается еще больше, а общая сумма гарантированных призовых фондов повышена до €650,000.

Ведущей турнира на этот раз станет Гаэль Гарсия Диаз, которая уже успела и сама сыграть на «Битве» несколько лет назад.

Из остальных новинок отметим турнир для девушек за 165 евро, а также появление «гарантии» в 50,000 евро для нашего Грандмастер-хайроллера.

Подробнее о «Битве за Мальту» на специальной странице.