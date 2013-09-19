Гостей на «Битве за Мальту» будет много. Если вы привлекательная особь женского пола, вы точно станете объектом внимания одного из них – Саши Дэйгейма, который сделал знакомство с прекрасным полом своей специальностью и преуспел в этом деле.

Прославленный «пикап-мастер» Саша Дэйгейм поделился своими мыслями по поводу одной нетривиальной задачи – как завести отношения на покерном турнире.

Так что берегитесь, девушки и женщины Мальты! Впрочем, основная цель Дэйгейма состоит в том, чтобы научить серьезных, иногда отрешенных от реальности покерных игроков «пикапить».

Далее – пост Саши.

Сравняем шансы

Очень скоро я прибуду на Мальту, где сыграю в покерном турнире.

Нетрудно догадаться, что в покере особо не разгуляешься – девушек совсем мало. Если вы заинтересованы в отношениях с противоположным полом, в то время как сражаетесь за господство на финальном столе, шансы на удачное знакомство точно не в вашу пользу.

Вы готовы сыграть в эту игру?

Эта статья призвана сравнять шансы. Ведь и покеристам любовь не чужда, не так ли?

Итак, удобнее всего знакомиться с девушкой до или после турнира. Непосредственно за игровым столом тоже реально, но не рекомендуется. Ценность первого впечатления высока, так что флиртовать с симпатичной цыпочкой прямо за столом куда сложнее.

Короче говоря, поехали!

Перед турниром

Знакомиться перед ивентом – лучший вариант из всех возможных. У нее приподнятое настроение, есть какие-никакие амбиции, страсть к победе. Тянуть резину в данном случае нельзя.

Можно пойти по социальному пути – подкатить перед турниром, поболтать, подружиться, а уже потом – в перерывах – добыть номерок телефона или назначить свидание. Главное, чтобы она не вылетела!

Каких-то конкретных линий поведения я давать не люблю. Хочу, чтобы мои ученики тренировали собственную креативность и мыслили нестандартно.

Вот несколько отправных точек:

Большинство игроков нацелены на победу, это отличный повод завести разговор:

«Привет, похоже, ты собираешься затащить этот турнир. Не хотелось бы оказаться у тебя на пути!»

Более наглый и смелый вариант:

«Привет, похоже, ты собираешься затащить этот турнир. Не хотелось бы оказаться у тебя на пути – ссора на столь раннем этапе наших отношений может испортить наш роман!»

Имейте при себе парочку готовых решений на самые очевидные реакции.

Или вот другие пикап-линии:

«Какое-то слабое поле, не правда ли? Идет как по маслу!» (тут можно подмигнуть)

«Приветствую. Похоже, ты собираешься затащить это дело… но спешу тебя разочаровать… ты будешь только второй» (улыбка или подмигивание).

Килополя нам не помеха!

Главное – показать, что вы заигрываете и говорите несерьезно, а то так может дойти до обсуждения вероятностей!

Во время турнира

Если вам очень хочется начать именно за столом, начните с игривого позитивного поведения. Будьте открыты, беседуйте с дилером, другими игроками. Большинство игроков угрюмо смотрят в карты. Выделяйтесь!

Завоевав внимание, попробуйте атаковать ее легкими шутками. Подразните, сказав, что она пускает в ход свое очарование, чтобы выиграть.

Главная задача – быть позитивным самим собой. Если заметили парочку ее метких взглядов в вашу сторону, улыбку, хихиканье, подождите до перерыва и смело «подкатывайте».

Ни в коем случае не пытайтесь стрельнуть телефон прямо за столом!

В перерывах

Тут все довольно просто – все озабочены своим положением в турнире, поэтому даже «Привет, как дела?» или «Привет, как стек?» могут сработать.

Можно пошутить по поводу будущих раздач, мол, извини, но я поддаваться не собираюсь и подобное.

Или как-то так:

«Извините, у меня небольшой вопрос. Если мы выйдет на финалку, это будет считать свиданием?»

Ты уверен в себе?

Помните: флиртовать, быть позитивным.

После турнира

Вероятно, самый неподходящий момент для знакомства. Турнир закончился, скорее всего, она вылетела, может быть даже на взводе.

Из стандартного: похвалите ее игру, спросите, где она будет играть еще.

Видите, что она устала, пригласите на чашечку чая или легкий ужин. В общем, будьте внимательны.

Выводы

Какая ваша основная задача? Пригласить ее. Спустить курок!

По этой причине в финальной части вашей беседы нужно непременно получить ее номер или договориться о встрече – иначе все впустую.

Например, на перерыве:

«Как насчет перекусить в перерыве? Поделимся историями о бэдбитах… а потом можно и по-человечески поболтать. Что скажешь?»

Если во время турнира не вариант, всеми силами перенесите встречу на потом.

И помните:

Искусство соблазнения мало чем отличается от искусства покера, многие концепции применимы и там, и там, включая важный принцип:

Риск приносит победу!