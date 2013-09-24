Неважно, присоединились ли вы к нам год назад или наткнулись на наши предыдущие публикации совершенно случайно, – к этому моменту очевидно, что «Битва за Мальту» это нечто большее, чем покер в казино Portomaso.

И раз уж мы совсем скоро соберемся на этом замечательном острове, почему бы не познакомиться с ним поближе. Почему бы не окунуться в ночную жизнь Мальты.

Согласитесь, нет ничего лучше, чем освежающий коктейль после насыщенного покерного дня.

Мы представляем вам лучшие заведения Мальты… по нашему скромному мнению.

Читайте, знакомьтесь, но будьте осторожны: прямое следование всем рекомендациям может иметь кое-какие негативные последствия… которые вы прочувствуете на следующий день.

«Level 22»: очевидный выбор

Бар «22» – отличная отправная точка, находится совсем рядом и пользуется популярностью у мальтийцев.

Но мне так прелести бара несколько преувеличены: после нескольких лет работы «22» напоминает мне потрепанные лаунж-бары Северной Европы, в которые я не раз наведывался и где каждый пытается выделиться.

Короче говоря, «Level 22» – приятный лаунж-бар, не особо модный, где можно потягивать вино или коктейль, сидя в самом высоком здании Мальты – Portomaso Business Tower.

Звучит неплохо, не так ли?

В этом местечке проводилась первая VIP-вечеринка Battle of Malta. Он здесь, в пяти минутах ходьбы от игрового стола – было бы жутко невежественно отказываться.

«BarCelona»: там, где встречаются игроки

Те, кто уже бывал в Сент-Джулиансе, прекрасно знают, почему в лаунж-баре «BarCelona» собирается все покерное комьюнити.

Это первоклассное заведение расположено недалеко от улицы Paceville, где собраны все традиционные клубы Мальты.

В «BarCelona» подаются самые вкусные (и красивые) коктейли на всем острове. Это отличный выбор для тех, кто хочет испытать ночную жизнь Мальты без встречи с клубным безумием Paceville.

Здесь, в баре «BarCelona», проводилась последняя вечеринка WPT Мальта и тут же собираются самые видные иностранцы. С этим сообществом обязательно нужно познакомиться, если собираетесь жить на острове длительное время.

Так что если вы еще не находитесь в рабстве у собственной лени и в состоянии выйти за пределы «Level 22», смело направляйтесь к лаунж-бару «BarCelona». Насладитесь коктейлями и приятным обществом мальтийцев всех мастей.

«Hugo’s» и «Shadow»: чистая энергия Пачевилля

Есть в Мальте места, которые лично нам хотелось бы избегать, но без клубов «Hugo’s» и «Shadow» описание ночной жизни острова было бы неполным.

И хотя у обоих заведений есть приставка «лаунж», они изобилуют зубодробительной музыкой, компаниями подростков, закидывающих в себя различные жидкости, и весьма ненавязчивым дресс-кодом.

Впрочем, если вам менее 30 лет, есть желание забуриться куда-нибудь на всю ночь, отдаться в объятия транса и показать всем, как вы умеете танцевать, клубов лучше «Hugo’s» и «Shadow» вам точно не найти.

Просто помните: Мальта не Вегас – все события Мальты… со скоростью света передаются по всей Европе.

«Tiffany»: для настоящих хайроллеров

Выйдите из казино, перейдите дорогу, потом направо и вниз – а там уж быстро увидите это местечко.

Для тех, кто ищет роскошь и утонченность, «Tiffany» подходит идеально.

Заведение, где можно в полной мере насладиться шампанским и сигарами, расположено прямо на берегу моря – действительно одно из тех мест, где собираются любители изысканности.

Любуясь дорогущими яхтами на прекрасной террасе в окружении удивительно стильного интерьера, вы сможете потягивать не только шампанское (50 видов) или вино (300 видов), а еще и виски с граппой… ммм.

А если вы еще и поклонник джаза, пятничные вечера в «Tiffany», наполненные романтикой этой музыки, станут для вас настоящей Меккой. При условии, конечно, что вы не забудете захватить свою кредитную карточку.

«Juuls»: просто лучший

Посетить Мальту и не побывать в «Juuls», все равно что наведаться в Париж и не погулять у Бастилии.

Иными словами, чудовищная непоправимая ошибка.

Этот скромного размера регги-бар в нескольких метрах от бухты Spinola считается одним из самых загруженных мест Сент-Джулиенса. Каждый день здесь собираются толпы студентов, местных хипстеров и скандинавов, у которых на голове больше геля, чем волос.

Легенда ночной Мальты, «Juuls» неизменно соблазняет как завсегдатаев этого образа жизни, так и новичков. Одна из изюминок бара – коктейль «Мохито Бомболаст» – невероятно вкусный, освежающий, «приправленный» соком клубники.

Захотелось попробовать? Ну, у вас два варианта: сходить туда и отведать это лакомство самому… или напроситься на вечер в компании Кары Скотт и Джованни Риццо. В прошлом году мы были там вместе и насколько я помню… хмм… в общем, им очень понравилось!