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Самые классные кард-протекторы "Битвы за Мальту - 2015" (ФОТО)

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13 Ноябрь 2015, Написал: PokerListings Russia
Размещено в: Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"
Самые классные кард-протекторы "Битвы за Мальту - 2015" (ФОТО)

Кард-протекторы уже давно стали неотъемлимым атрибутом за покерным столом у половины игроков, как минимум.

На то есть разные причины, начинаю от изначальной - защитить карты от случайного переворачивания - и вплоть до психологического треннинга или разрядка.

Итак, кард-протектор это уже что-то большее, чем просто кусочек тяжелого материала за столом. Это и символ, и талисман и последняя надежда, и отличный "собеседник".

В общем, смотрите сами, что мы увидели за 5 дней "Битвы за Мальту - 2015".

Начнем с "белочки"! А что, неплохой экземпляр для нашего "зверинца".


Классика - "Дракон чахнущий над золотом, или фишками в нашем случае".


"Хардкор" из Лас-Вегаса.


Это уже интересней, просто магией веет... а какой цвет насыщенный.


Вполне симпатично, только непонятно что.


Немного психологического запугивания соперников.


Пеерепутал покер и "Что-Где-Когда"?


Тонкий намек на любителя больших... блефов?


Мило и более, чем банально. Мило...


Вот это реально пугает. Что может быть в голове у такого игрока?


Доверяй судьбе, остальное - как получится.


"Миньоны всегда были в покере...". Еще даже до Дойла Брансона.


Какой замечательный трибет? Или три барреля? В общем, три... по-покерному.


Вполне доходчиво объяснил. Вопросов больше нет.


А вот так все начиналось - просто и со вкусом.


О, да это же один из краеугольных кард-протекторов покера - настоящий от "Битвы за Мальту".


Ах, старый добрый Лас-Вегас...


Покер-фатале...


А вот и наш специальный гость - "Чарк" от Умберто Бренеса.


Ква-ква!


Еще один любитель "больших ушей".


Сначала соперника надо развеселить, потом проще обыграть будет. Наверное. Да, свинка Пеппа?


Рука Фатимы (или Хамса), известный талисман.


У вас есть 60 секунд, время пошло.


Наверное, это все же не кард-протектор. Уж больно большой...

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