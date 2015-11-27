Как, когда и кто создал первые казино на территории России, когда они азартные игры были легальны? Попробуем приоткрыть занавес этой тайны.

Всем привет, в последнее время я слишком углубился в историю Лас-Вегаса, о личностях, которые развивали его и строили весь игорный бизнес. Но ведь до 2009 года на территории РФ было очень много казино, о которых. Если честно очень мало что известно.

Если накопать о Лас-Вегасе не составляет особого труда, кто строил казино и кто был у их руля, то в Российском игорном бизнесе все по-другому. Но кое-что есть.

Как показывает история, казино в Россию привезли зарубежные инвесторы. Все началось очень давно с одно парня Майкла Боттчера, который работал обыкновенным таксистом и развозил людей по улицам Лондона.

Решив изменить свою жизнь, он устроился работать крупье в одно из местных казино и начал совершенствовать свои навыки. Отработав, по меньшей мере, 20 лет крупье и покатавшись по всему миру, он решил вернуться в Лондон и открыть свое дело.

К сожалению точных дат, нет, вернувшись в Англию его, настиг кризис, а это нам говорит лишь о том, что это были лихие девяностые. Естественно его дело не успело, и начать приносить прибыль.

От банкротства Майкла спасло предложение компании Legend Investments. Предложение заключалось в открытии на территории РФ нескольких игорных проектов, естественно от такого не отказываются и он смело полетел в Россию.

Первыми проектами оказались такие заведения как «Элит» и «Кингс», которые расположились в столицы нашей страны. Если в Лондоне был просто кризис, то в России в эти годы происходило, не пойми что, и компания Legend Investments надолго не смогла задержаться в нашей стране т.к. попросту не смогла договориться с местными.

Майкл Боттчер увидел в этом свою перспективу. Понятно, что авторитетные ребята хотели развлекаться после своих разборок, и деньги были не проблемой для этого, но вот умной головы у них не было.

Совместное сотрудничество Майкла с местными авторитетами принесло свои плоды. Открыв компанию под названием Storm International, он начал строительство казино чуть ли не по всей России. И на свет появились многим известные «Метрополь», «Велз Фарго», «Квинс», «Корус» и другие.

Дела пошли в гору. Игорные заведения приносили солидную прибыль и естественно российские авторитеты как это обычно, и бывает, решили бортануть Майкла. И в начале второй половины 90х, они пошли разными путями.

Но в итоге дела игорных заведений под руководством бандитов не принесло нужно результата и дела их пошли на убыль, а вот у Майкла наоборот были развязаны руки и все пошло в гору.

Продолжение следует.