Осень должна преподнести всем любителям покера в России открытие нескольких казино в игорных зонах и принять всех желающих.

Всем привет! Итак, на дворе у нас уже осень. Одно из приятных для меня времен года. Но ждал ее я не из-за погоды, а совсем по другой причине. Если вспомнить, то некоторые казино должны были начать свою работу в конце августа или хотя бы открыться.

Знаете, как по мне, то такое событие как то должно освещаться, необязательно видео, но хоть обыкновенные пресс-релизы в интернете. Самое удивительно ничего такого нет. Вся информация собирается чуть ли не по крупицам, складывается впечатление, что открывается засекреченная военная база, а не развлекательное заведение.

Что же удалось раздобыть по теме открытия казино этой осенью! Известно лишь одно, казино под названием «Tigre de Cristal» должно открыться в первой половине октября. Увы, ключевое слово «должно»! Но есть кое, какие слухи, что данное казино поразит своим внутренним интерьером и богатством отделки. Эти слова не взяты из воздуха, они произнесены Лоуренсом Хо Яу Люнгом не последний между прочим человек в игорном бизнесе Азии. Так же он сказал, что доволен своим участием в строительстве данного казино.

На сегодняшний день вовсю идет набор различных специалистов для работы в игорной зоне «Приморье», что говорит о скором открытии. Но данная игровая зона еще будет достраиваться в течение пяти лет, и лишь к 20 году выйдет на свой пик. Так что в скором времени Россия продвинется еще на один шаг к покорению игорного бизнеса, с открытием казино «Tigre de Cristal».

Но если вспомнить то в этом году нам обещали казино, как в Сочи, так и в Крыму. Если с Сочи совсем не понятно, что и как, то в Крыму может разгореться скандал на этой почве. Суть в том, что место, где хотят строить казино, располагается недалеко от памятника архитектуры «Ласточкино Гнездо». Казино должно расположиться на месте, где сейчас стоит санаторий «Жемчужина». Но есть одно «но»!

На сегодняшний день практически весь памятник «Ласточкино Гнездо» закрыт для посетителей т.к. там очень опасно из-за разлома в плите. Говоря простым ни сегодня, так завтра данный памятник может исчезнуть с лица земли без посторонней помощи. Ну а если начать сносить санаторий, то процесс уничтожения памятника будет ускорен. Но и это еще не все! Данное место находится на территории города, а по закону казино, точнее игорная зона должна быть за пределами города.

Не знаю, почему так торопятся построить и открыть казино в Крыму?! Добираться туда просто сущий ад! Инфраструктура оставляет желать лучшего! Что касается же других игорных зон в Калининграде, Алтае и Краснодарского края, то о них мы поговорим в следующий раз.