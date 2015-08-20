FullTilt всегда был площадкой для введения различных новшеств, эдаким полигоном, и теперь туда сброшена «новейшая бомба, зона поражения, у которой огромная».

И так на главном покерном полигоне взорвали новую бомбу, по-другому я назвать это не могу. Все началось с повышения рейка и теперь, то чего не хватает, наверное, многим румам.

Главным изменением, на мой взгляд, является то, что я не смогу подсесть под слабого оппонента и на оборот под меня никто уже специально не подсядет. Новичкам будет проще играть, и их не будут постоянно раздевать догола, да, для регулярных игроков и гриндеров это напряг и большой напряг, но как говорили владельцы, они получают основной доход не от профессионалов, а от новичков, которые приносят деньги в рум, делая депозиты.

Теперь же гриндерам придётся выбрать нужный лимит и их автоматически посадят за стол, где минимум будут находиться три игрока. Хэдз-апы теперь исключены, конечно, это возможно лишнее, но уже не обратимое. Система не даст играть вам и рассадит за столы, где есть игроки.

Есть конечно возможность пересесть за другой стол, но и там есть подлянка после того как вы пересели, включается счетчик 30 минутный, который означает, что вам разрешено пересесть лишь через это время. Т.е. у вас есть определенный лимит, которые если вы исчерпаете, то уже не пересядете за другой стол пока не закончиться таймер. Все сделано для новичков, прямо рай.

Да, и убрали столы, где можно было поиграть один на один в кэш. Это-то, зачем я не понимаю, да понятно за 9 макс или 6 макс убрали такую возможность, но игру один на один зачем??? Как оказалось опять для новичков, для удобства найти столы для кэш игры.

И убрали все игры кроме Омахи и Холдема, странно конечно, но если статистика показывает, что игры не имели спроса, то конечно можно убрать. Увы, это только начало рестайлинга. Пока все коснулось исключительно кэш игры. Меня лично волную СНГ формат, но уже всех заверили, что и над ним поработаю, как следует.

Если смотреть обобщенно на все новшества, то да, такие изменения делать пора и они необходимы. Онлайн покер пора как-то изменять и делать больше как для новых игроков, вкусные плюшки, но так же и для постоянных. Нельзя забывать тех, кто живет в этом руме и играет, а то получается, что им плевать сверху на регуляров и профессионалов, но тогда кто будет окупать все проводимые покерные онлайн серии? Новички? С банкроллом в $10? Не думаю.

Лучше бы бай-инами занялись серии FTOPS, которые как то подорожали. Возможно, что и до серий доберутся. В общем, осень нас ждет веселая. Но ведь мы помним, все что происходит и тестируется в FullTilt, обязательно появляется и на PokerStars.