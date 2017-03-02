Дело было в Мельбурне во время $100k хайролера «Осси Миллионс».

Оба игрока вышли в хедз-ап, оставив «Федю» на третьем месте. Каждому уже полагается по полмиллиона, но за победу дадут 880 тысяч, а это большая разница.

От флопа до ривера

Итак, блайнды 6,000/12,000 и стек Уотсона – 631,000 (52 ББ), а у Петранджело – 1,2 миллиона фишек (100 ББ).

Ник на большом блайнде и у него

Тем временем, Майк рейзит 30,000, получая колл в ответ.

В банке 60,000 и на флопе

Петранджело – чек, Уотсон – чек.

Терн

Бет – 45,000 и колл от канадца.

Банк вырос до 150,000, а дилер кладет ривером на стол

Петранджело ставит 150,000. Уотсон на миг задумался и объявил олл-ин с 560,000.

Тут уже американец берет время на раздумье и делает колл.

С двумя парами Петранджело выигрывает банк и весь турнир, ибо у Уотсона оказались на руках лишь

Смотрите, как это было на видео:

Анализ

Если вас поймали на блефе, это всегда выглядит глупо. Но это не значит, что блеф был плох.

Уотсон зарейзил слабого туза и полагал, что его рука лучше, так что больше фишек в центре стола – нормальный ход.

Шансы Уотсона.

У Петранждело же была классическая рука для защиты большого блайнда.

Спокойный флоп

Флоп американцу понравился – попасть в топ-пару в хедз-апе почти всегда означает выигрыш.

У канадца также нарисовался гатштот и он бы мог сыграть контбет, но наличие пусть и слабого туза дает ему шанс на хороший шоудаун.

Семерка на терне отрывает несколько стрит- и флеш-дро, но Петранджело считает, что он все еще впереди, а значит надо заставить противника платить.

С точки зрения Уотсона такой мув может выглядеть как попыткой украсть банк или полублефом, так что колл вполне уместен.

Точка невозврата

Получив валета на ривере, Ник имеет две пары и уверен, что банк его. Ставка в 150,000 хороша по размеру – она сравнима с банком и поляризует его диапазон.

Такой ход смотрится куда сильней, чем небольшая «доборная» ставка.

Что до Уотсона, то его гатшот не пришел, а вскрывать блеф со слабым тузом – плохая идея.

С другой стороны у него есть время подумать о диапазоне соперника, который старательно не показывал никакой силы по ходу раздачи.

"В следующий раз, бро".

Словом, в этот момент самый сильный ход с его стороны – это большой блеф.

Вывод

Петраджело отлично знал, что в диапазоне такого сильного противника может быть что угодно, включая и полный блеф.

Однако он проявил характер, зная, что в случае ошибки у Уотсона будет лидерство с большим перевесом.

Канадский игрок приложил максимум усилий для выдавливания противника из банка, но попал в верх диапазона американца. Не повезло.