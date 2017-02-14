Когда-то он был примой покерных ТВ-шоу «PokerAfterDark» и «HighStakesPoker», где сыграл немало умопомрачительных раздач.

Сегодня мы вернемся к одной из них в рамках разбора «раздачи недели».

От флопа до ривера

Итак, у нас идет шоу «HighStakesPoker» и за кэш-столом сидят такие суперзвезды, как Антонио Эсфандиари, Фил Хельмут, Фил Лаак, а также известный любитель Боб Сафаи.

У последнего дела идут хорошо. Только что он выиграл $100,000 у Тома Двана, и теперь его стек – $170k.

Блайнды – $800/$400, Сафаи на средней позиции находит у себя и делает рейз $2,000.

Недолго думая Дван с кат-оффа делает колл, имея стек чуть меньше оппонента, а все остальные скидывают карты.

В банке $5,200, на флопе

Сафаи бет $5,000 и снова колл от Двана.

В банке уже $15,200, а дилер кладет ривером

И снова бет от Сафаи - $12,000, на который находится колл от противника.

В центре стола $39,200, на ривере

На этот раз любитель «ставит ловушку», делая чек, но Дван моментально объявляет олл-ин с $133,200.

Боб Сафаи задумался, стал серьезным и, спустя какое-то время, отправляет карты в пас.

А Дван, загадочно улыбнувшись, показывает одну из своих карт забирая банк, в котором $40к пришли от противника.

Смотрите на видео, как это было:

Анализ

Типичная раздача от Тома Двана, где он сначала чуть не загнал себя в ловушку, но затем с блеском и на коне вышел из проигранной по факту раздачи.

Как он это делает? Попробуем разобраться.

На префлопе Дван получил одну из своих любимых рук – мастевые карты среднего диапазон с одним гапом.

Все по делу!

Сам Том такие карты называет удачей, ибо они могут побить скрытого монстра противника.

Что до Сафаи, то он на префлопе все сделал как по учебнику. Молодец.

Выбор Двана

Когда Боб ставит на флопе, у Тома должен появиться план дальнейшей игры.

У него флеш-дро, бэкдор стрит-дро и он в позиции на оппонента.

Во-первых, он может попасть в карты и выиграть раздачу, либо украсть банк, если Сафаи сыграет чек на терне.

Однако Боб все «испортил» и Дван переходит в режим «полублефа».

Проблема последнего в том, что Тому пришлось бы скинуть карты в случае олл-ина от соперника.

Искусство блефа

Главный плюс полублефа в том, что он дает две возможности – либо собрать руку и выиграть, либо выдавить оппонента из банка. Но тут Дван все же решил подождать до ривера, чтобы затем использовать позицию.

После ривера Сафаи снова сыграл по учебнику, понимая, что третью ставку тут никто уже не оплатит.

И что делать теперь?

С другой стороны свои чеком он сузил свой диапазон, исключив из него сет дам или десяток, например, с которыми он не мог не ставить.

И этим нюансом сполна решил воспользоваться Дван, поставит гигантскую сумму в банк.

На первый взгляд этот ход выглядит безумием, но стоит присмотреться к нему тщательнее:

Как выглядит для Двана теперь диапазон Сафаи?

Хорошие руки, как A-Q, K-Q, A-A, K-K и, может быть, J-J

Недоехавшие дро с двумя «трефами»

Любые руки из второй группы он скинет на любую ставку, а те, что выше обычным блефом не выбьешь.

Мастер блефа.

Для рук A-Q и K-K в такой раздаче нормально играть бет-бет-чек-колл.

Так что Сафаи будет рад сделать колл любой обычной ставке Двана.

Поэтому гигантский олл-ин Тома разрушил все планы Боба.

Вывод

В тот момент, когда Дван осознал, что у противника нет руки-монстра, он нанес сокрушительный удар своим блефом, разрушив все замыслы Сафаи.

Оглядываясь назад, Сафаи должен был играть ставкой, а не чеком, чтобы избежать подобных проблем.

В общем, чтобы выигрывать такие банки нужно обладать отвагой и уметь думать на два шага вперед, как это делает Том Дван.