Обычно это стоит 5,300 евро, чтобы сыграть в Главное событии ЕРТ. По крайней мере, на Мальте было так.

Так что если за весь свой «турнир» вы видели лишь четыре раздачи, то значит каждая из них стоила вам 1,300 евро.

А если вы и сыграли сами лишь в одной из них, то и еще больше, черт побери.

Итак, на этот раз у нас в гостях звезда покерных стримов на Twitch Джейми Стейплс, о «выступлении» которого выше и шла речь.

Ремайндер: да, получилось не очень хорошо.

Джейми Стейплс: А ведь все так хорошо начиналось. Я выспался, отлично позавтракал и полный сил спустился в турнирную зону. Погода был изумительная, настрой еще лучше.

Блайнды были уже 150/300, я сфолдил три первые раздачи и тут мне пришла «карманка» - валеты. Будучи на УТГ, я дал рейз 700.

В ретроспективе я уже могу сказать, что, наверное, это было ошибкой. Надо было ставить больше, но да ладно.

УТГ+1 делает колл, УТГ+2 – колл, и даже игроки с кат-оффа и баттона вошли в раздачу с коллами.

И тут игрок на большом баттоне, а у него был стек в 17 ББ, говорит «олл-ин».

Я не знал того игрока, но решил, что он «гэмблер» и я нахожусь впереди его со своей парой.

Меня больше беспокоил игрока слева от меня, который сделал колл моего рейза, зная, что в раздаче остаются еще 6 игроков за ним.

И все таки я сказал «колл».

Три следующих игрока – фолд, а человек на баттоне – олл-ин!

Наверное, надо было учесть…

… что игроком на баттоне был никто иной, как Евгений Качалов у него было на 10ББ больше, чем у меня.

Я прекрасно знаю, что этот игрок умеет все, и определить его диапазон сложно.

Евгений Качалов, он один такой.

Во-первых, я решил, что тузов и королей у него нет, иначе бы он зарейзил их ранее, чтобы не пускать в банк пятерых оппонентов.

И даже с парой дам, как я посчитал, он сыграл бы рейзом, иначе на флопе в 5 игроков ему должно было быть не так комфортно.

К тому же, у меня не было в планах пихнуть 100 больших блайндов с парой валетов в начале турнира, но, с другой стороны, на столе лежали 17 ББ «мертвых», практически.

При этом игрок с ББ демонстративно показал «туз-десять». Словом, я задумался.

Также я брал в расчет, что Качалов мог ожидать такой ход от игрока с ББ.

Нет спасительного туза

Итак, я сделал колл, и Евгений, к моему удивлению, показал пару карманных дам.

Дилер положил на стол «левые» карты, без спасительного туза для ББ и без валета для меня.

Назад в Twitch.

На этом «мейн» для меня и закончился. Он длился ТРИ минуты.

Четвертвая раздач, и первая, в которой я сыграл. Конечно, после я говорил об этой раздаче со многими коллегами, и все они поддержали мое решение в той раздаче.

Так что да, я сделал правильно, но настроение было ужасным. Я затем три дня вообще в покер не играл.

На моем уровне понимания покера, Качалов должен был делать 3-бет вместо колла, чтобы заработать больше в этой раздаче. Ибо на флопе может оказаться много карт, против которых с дамами уже некомфортно играть.

Кстати, многие игрок сказали именно это же, но Евгений сыграл по-другому. Мастер.