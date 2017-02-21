Стоимость ошибки была почти в 600 тысяч долларов.
Однако герой этой раздачи сумел прочитать британца
Бена Хита. От флопа до ривера
Итак,
, каждый из них уже гарантировал по миллиону, но на кону еще 600 тысяч и титул чемпиона. хедз-ап «мейна» Aussie Millions – 2017
Блайнды 80k/160k, стек Виджаярама около 16 млн. У противника лишь 5,4 миллиона фишек.
Шуран близок к сенсации, на руках
После его рейза до 350,000 идет колл от Хита.
На флопе
Хит – чек, Виджаярам – контбет 400,000. Снова колл.
В банке 1,5 миллиона, на терне
Снова Хит – чек, а «герой дня» ставит 500,000.
И тут британец играет «чек-рейз» 1,4 млн и Виджаярам, после недолгих сомнений, делает колл.
Банк – 4,3 млн, ривер
Британец – олл-ин, а наш герой начинает размышлять. У Виджаярама ушло несколько минут прежде чем он сказал «колл» с пятой парой.
У Хита был лишь блеф на руках
Смотрите, как это было на видео:
VIDEO Анализ
Если ты выиграл «Осси миллионс», не разу до этого не попав «в деньги» на турнирах, то как ты сделал такой колл?
Попробуем пойти вместе с Виджаярамом по ходу раздачи.
Что делать, Хит?
, равно как и желание оппонента посмотреть флоп с неплохой рукой, это нормально. Рейз на префлопе с малой парой
Флоп подошел обоим, так что контбет Шурана логичен.
У Хита же стрит-дро и оверкарта, как тут выбросишь.
Терн меняет все?
Четвертая карта на доске не усилила британца, но план Б у него уже был.
Он сделал чек, а Виджаярам также мог поступить.
Однако двойной гатшот и карманная пара дают ему надежду на вскрытии.
И пусть нам кажется, что чек логичнее, Виджаярам решил «контролировать банк».
Хит, в свою очередь,
, что весьма хорошее решение в такой ситуации. пошел на полублеф
Единственная проблема чек-рейза на терне, что зачастую это выглядит как чистый блеф, особенно на такой сложной дро-доске.
Точка невозврата
Бланковая дама на ривере плохая новость для Бена, но британец решает продолжить «показ сильной руки».
Своим олл-ином он изображает, как минимум, сет, а то и весь стрит.
И теперь у Виджаярам в голове только один вопрос: «Что же у тебя за карты такие?».
И что делать теперь?
Ведь если он ошибется, у Хита будет дабл-ап и 10 миллионов фишек, а стеки сравняются.
Впрочем, этот фактор немного упрощает ситуацию для Виджаярама, на кону только его лидерство, а не возможный вылет из турнира.
Вывод
Молодец, Виджаярам. Для игрока-любителя разобраться в такой ситуации – это круто.
Он заслужил свою победу в турнире, и весьма примечательно, что финальный аккорд был столь громким.
Бен Хит сделал отличную работу для поляризации своего диапазона, оказав максимум давления на оппонента, но… в следующий раз.
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