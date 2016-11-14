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Раздача недели: Натсовый блеф Бойко против храбрости Карлссона

Optimized NWM boika karlsson headsup
Решающий момент хедз-апа.
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Игроков мирового класса легко заметить по их регулярному блефу со слабыми руками.

Один из них белорус Алексей Бойко, который и выиграл последний этап серии ЕРТ на Мальте в минувшем октябре.

Но вернемся к раздаче, в который был и блеф и «хироколл».

От флопа до ривера

Итак, время хедз-апа, а 466 игроков «мейна» уже отдыхают давно и не очень.

Против Бойко играет 59-летний швед Матс Карлссон, оба игрока уже заработали по €260,000, но за победу полагается еще почти 100 тысяч евро.

Стек белоруса – 10,2 млн против 3,7 млн напротив шведа.

Бойко на большом блайнде, на руках у него    

Блайнды 40k/80k/10 и Карлссон переставляет до 200,000, получая ре-рейз от Бойко в 625,000. Колл.

В банке 1,27 млн, на флопе      

Карлссон – бет 550,000, Бойко – колл.

На столе уже 2,37 млн фишек, а терн  

Чек – чек, терн  

Алексей снова чекает, а противник, задумавшись немного, объявляет олл-ин за 2,55 млн фишек.

И тут приходит время Бойко надолго уйти в раздумья. Через 5 минут о скажет «колл», имея на руках лишь «туз-хай», но у Матса были лишь    

Так белорус забрал банк, став третьим игроком чемпионом ЕРТ из своей страны.

Ранее подобной чести удостаивались Вадим Курсевич и Николай Побаль.

На видео эта раздача начинается с 5:45.

Анализ

«Хироколл» - это всегда впечатляет, так что мимо пройти нельзя.

Для префлопа швед сыграл хорошо, его рука чуть сильней средней. В свою очередь, у Бойко для хедз-апа очень сильная рука, он чиплидер и позиция тут уже не важна – рейз - ок.

Aliaksei Boika2
Итак, Бойко.

Так что Карлссона уже трудный момент, его рука хороша, но не очень. Ответить олл-ином тоже нельзя, но и скидывать такие карты слишком рано.

Пот-контроль от Бойко

Флоп вышел довольно сухим. Но делать бет Бойко не стал, слишком мало рук у соперниками с которыми он сделает колл.

Сделав трибет на префлопе он уже показал, что у него сильная рука, и уж одну ставку на флопе он только заколлирует.

Карлссон же показывает своей ставкой, что на ривере он пойдет в олл-ин.

Упущенный шанс на терне

Когда белорус сделал чек на терне, шведский игрок должен был ставить олл-ин.

Mats Karlsson2
А это - Карлссон.

Но, он не стал. Это была ошибка, ибо тут для крупного блефа ситуация была куда лучше, чем после ривера.

На нем Бойко снова прочекал, показывая, что его шоудаун устраивает.

Очевидно, Карлссон уже понимал, что у противника рука лучше его, и только блеф мог его спасти, да и позволить нарастить стек в 5 млн фишек.

Но, этот ход был бы куда сильней на терне, чем сейчас.

«Мильон терзаний»

boika
Сделано!

Опытный белорусский про-игрок все эти расклады знал, поэтому и ушел «в танк».

Проблема была в том, что швед так мог играть лишь несколько рук, но 8-8 или К-Q были среди них.

Однако, эти руки Матс был обязан ставить на терне…

Во-вторых, эта раздача могла, как закончить турнир, так и почти уравнять их стеки.

Вывод

Матс Карлссон сыграл храбро в последней раздаче, но для победы в турнире ее – храбрости - было мало.

Олл-ин на ривере был слишком «подозрителен».

Алексей Бойко, в свою очередь, все просчитал и сделал чемпионский «хироколл».

С чем его и поздравляем.

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