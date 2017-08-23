На самый крутой европейский покерный турнир это осени для игроков-любителей можно попасть не только купив пакет участника или бай-ин.

Есть еще один классный вариант – выиграть место в турнире через сателлиты. И если онлайн сателлиты уже давно можно найти на сайтах наших партнеров, то сейчас пришло время объявить расписание live-сателлитов, что проходят непосредственно на Мальте.

Итак, сезон live-сателлитов открывается 27 августа и будет идти по 30 октября, включительно.

На этот раз их можно будет найти не только в казино Portomaso в Сент-Джулиансе (где и проходит сама «Битва за Мальту»), но и в Oracle Casino в Буджиббе, а также за пределами Мальты.

Да-да, Casino Mediterráneo в испанском Аликанте предлагает живые сателлиты на «Битву за Мальту – 2017»!

Начиная с 55 евро

В официальном расписании на данный момент присутствуют 11 живых сателлитов, но их число будет больше по мере приближения старта турнира.

Обычная цена участия в сателлите - €55, и это довольно скромная сумма, ведь победитель «Битвы за Мальту – 2016» швед Роберт Берглунд забрал с собой €160,000 призовых!

«Совсем скоро сезон живых сателлитов возьмет старт, и мы очень воодушевлены этим фактом», - рассказывает директор фестиваля Ивонн Монтеалегре.

«Это отличный шанс для многих начинающих игроков – попасть в действительно крупный турнир за скромный бай-ин, ведь 55 евро – это очень удобная и обычная цена для рекреационных игроков, а также тех, кто еще только знакомиться с живым покером».

«Во-вторых, во время живых сателлитов мы получаем много откликов от игроков, что позволяет нам гибко реагировать на их просьбы и пожелания. Например, в этом году структура сателлитов близка к структуре Главного события».

В ожидание рекорда «Битвы»

В прошлом году в «Битве за Мальту» приняли участие 1,813 игроков, взявших старт в Главном событии турнира. Надо ли говорить, что это были рекордные цифры, но в этом году мы ожидаем еще большее количество участников.

Этот турнир для Мальты вообще уже стал знаковым, как считает Джанфранко Скардато – генеральный менеджер казино Portomaso.

«Битва за Мальту» уже давно стала не только крупнейшим турниром на Мальте, но и значимым событие для всей Европы.

«Я не думаю, что где-либо можно найти более дружелюбный турнир с таким количеством игроков», - считает Скардато.

Итак, live-сателлиты берут старт 27 августа с бай-ином в 55 евро. Как правило в Главное событие попадает один из десяти участиков сателлита, и это довольно простая математика.

Впрочем, математика в покере всегда важна.

Подробное расписание всех живых сателлитов можно найти на этой странице.

Больше о «Битве за Мальту» можно найти здесь.