Есть еще один классный вариант – выиграть место в турнире через сателлиты. И если онлайн сателлиты уже давно можно найти на сайтах наших партнеров, то сейчас пришло время объявить расписание live-сателлитов, что проходят непосредственно на Мальте.
Итак, сезон live-сателлитов открывается 27 августа и будет идти по 30 октября, включительно.
На этот раз их можно будет найти не только в казино Portomaso в Сент-Джулиансе (где и проходит сама «Битва за Мальту»), но и в Oracle Casino в Буджиббе, а также за пределами Мальты.
Да-да, Casino Mediterráneo в испанском Аликанте предлагает живые сателлиты на «Битву за Мальту – 2017»!
Начиная с 55 евро
В официальном расписании на данный момент присутствуют 11 живых сателлитов, но их число будет больше по мере приближения старта турнира.
Обычная цена участия в сателлите - €55, и это довольно скромная сумма, ведь победитель «Битвы за Мальту – 2016» швед Роберт Берглунд забрал с собой €160,000 призовых!
«Совсем скоро сезон живых сателлитов возьмет старт, и мы очень воодушевлены этим фактом», - рассказывает директор фестиваля Ивонн Монтеалегре.
«Это отличный шанс для многих начинающих игроков – попасть в действительно крупный турнир за скромный бай-ин, ведь 55 евро – это очень удобная и обычная цена для рекреационных игроков, а также тех, кто еще только знакомиться с живым покером».
Арена.
«Во-вторых, во время живых сателлитов мы получаем много откликов от игроков, что позволяет нам гибко реагировать на их просьбы и пожелания. Например, в этом году структура сателлитов близка к структуре Главного события».
В ожидание рекорда «Битвы»
В прошлом году в «Битве за Мальту» приняли участие 1,813 игроков, взявших старт в Главном событии турнира. Надо ли говорить, что это были рекордные цифры, но в этом году мы ожидаем еще большее количество участников.
Этот турнир для Мальты вообще уже стал знаковым, как считает Джанфранко Скардато – генеральный менеджер казино Portomaso.
«Битва за Мальту» уже давно стала не только крупнейшим турниром на Мальте, но и значимым событие для всей Европы.
«Я не думаю, что где-либо можно найти более дружелюбный турнир с таким количеством игроков», - считает Скардато.
Итак, live-сателлиты берут старт 27 августа с бай-ином в 55 евро. Как правило в Главное событие попадает один из десяти участиков сателлита, и это довольно простая математика.
Впрочем, математика в покере всегда важна.
Подробное расписание всех живых сателлитов можно найти на этой странице.
Больше о «Битве за Мальту» можно найти здесь.
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