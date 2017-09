Первый месяц после Мировой серии по покеру обычно считается «отпускным», но в этом год все сразу пошло не так.

Не успели мы насладиться возвращением Тома Двана и тв-шоу «Poker after Dark», как Фил Хельмут выиграл хедз-ап вызов «$200,000 King of the Hill», пока в Барселоне ставились рекорды посещаемости PokerStars Championship, а на 888poker прошел дебют «Флопомании».

А как все это охватить разом? Для этого «восьмерки» запустили новый проект новостей - 888 Poker Brief (коротко о покере), который и будет вести Кара Скотт.

Итак, ниже краткий дайджест покерной географии за август:

Poker After Dark

Одно из самых известных покерных ТВ-шоу в истории снова с нами, и это круто!

Он вернулся.

Уже первый эпизод с участием Дэниела Негреану, Антонио Эсфандиари и Тома Двана (сюрприз!) собрал значительную аудиторию, став весьма обсуждаемым событием.

В свое время эта передача была эталоном, а сейчас вызвал немало ностальгических ноток и более старшего покерного поколения.

«Царь горы»

Второй темой выпуска был турнир - King of the Hill, ставший специальным проектом от другого известного тв-шоу Poker Night in America.

Хедз-апы по формату с формулой «победителю – все» стали весьма ярким событием, напомнив о славных временах NBC Heads-up Championship.

В турнире приняли участие именитые игроки, а лучшим их их стал самый титулованный браслетоносец всех времен WSOP – Фил Хельмут, который переиграл таких специалистов игры один-на-один, как Дэн Кейтс, Дуг Полк и Фрэнк Кассела.

Хельмут в гостях у Майка

Итак, у Хельмута 14 браслетов WSOP, но мистер «я бы выиграл все турнире, если из них убрать фактор удачи», на этот раз решил попробовать свои силы как комментатор на турнире серии WPT.

И ему это неплохо удалось. Заменив у микрофона Тони Данста, Фил отлично сработался с «голосом WPT» Майком Секстоном.

Рекорды и рекорды

Вам кажется, что «покер уже умер»? Тогда послушайте, что по этому поводу скажет Кара Скотт, которая посетила «чемпионат» от PokerStars в Барселоне.

В Gran Casino был установлен новый рекорд – 4,557 участников в National Championship!

Кстати, в Барселоне проходят и живые ивенты серии 888Live. Однако следующий их них пройдет пока в далеком бразильском Сан-Паулу.

Игра во «Флопоманию»

Наконец, нельзя обойти стороной и еще один дебют сентября – «Флопомания» на 888poker.

По сути это обычная игра в холдем, но без префлопа.

То есть все игроки сразу видят флоп и далее решают – принимать ли участие в раздаче или нет.

А пока смотрите видео «Poker Brief for August 2017»: