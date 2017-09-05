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Первый месяц после Мировой серии по покеру обычно считается «отпускным», но в этом год все сразу пошло не так.
Не успели мы насладиться возвращением Тома Двана и тв-шоу «Poker after Dark», как Фил Хельмут выиграл хедз-ап вызов «$200,000 King of the Hill», пока в Барселоне ставились рекорды посещаемости PokerStars Championship, а на 888poker прошел дебют «Флопомании».
А как все это охватить разом? Для этого «восьмерки» запустили новый проект новостей - 888 Poker Brief (коротко о покере), который и будет вести Кара Скотт.
Итак, ниже краткий дайджест покерной географии за август:
Одно из самых известных покерных ТВ-шоу в истории снова с нами, и это круто!
Уже первый эпизод с участием Дэниела Негреану, Антонио Эсфандиари и Тома Двана (сюрприз!) собрал значительную аудиторию, став весьма обсуждаемым событием.
В свое время эта передача была эталоном, а сейчас вызвал немало ностальгических ноток и более старшего покерного поколения.
Второй темой выпуска был турнир - King of the Hill, ставший специальным проектом от другого известного тв-шоу Poker Night in America.
Хедз-апы по формату с формулой «победителю – все» стали весьма ярким событием, напомнив о славных временах NBC Heads-up Championship.
В турнире приняли участие именитые игроки, а лучшим их их стал самый титулованный браслетоносец всех времен WSOP – Фил Хельмут, который переиграл таких специалистов игры один-на-один, как Дэн Кейтс, Дуг Полк и Фрэнк Кассела.
Итак, у Хельмута 14 браслетов WSOP, но мистер «я бы выиграл все турнире, если из них убрать фактор удачи», на этот раз решил попробовать свои силы как комментатор на турнире серии WPT.
И ему это неплохо удалось. Заменив у микрофона Тони Данста, Фил отлично сработался с «голосом WPT» Майком Секстоном.
Вам кажется, что «покер уже умер»? Тогда послушайте, что по этому поводу скажет Кара Скотт, которая посетила «чемпионат» от PokerStars в Барселоне.
В Gran Casino был установлен новый рекорд – 4,557 участников в National Championship!
Кстати, в Барселоне проходят и живые ивенты серии 888Live. Однако следующий их них пройдет пока в далеком бразильском Сан-Паулу.
Наконец, нельзя обойти стороной и еще один дебют сентября – «Флопомания» на 888poker.
По сути это обычная игра в холдем, но без префлопа.
То есть все игроки сразу видят флоп и далее решают – принимать ли участие в раздаче или нет.
Интересно? Тогда попробуйте свои силы. Надо сделать лишь аккаунт на сайте покер рума.
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А пока смотрите видео «Poker Brief for August 2017»:
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