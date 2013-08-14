Путь покера в России

Покер в России это загадка вселенной, но как все-таки покер появился в нашей стране, и какой он проделал путь.

Азартные игры были популярны во все времена и у всех народов, поскольку вызывают большое количество эмоций у людей, предоставляют возможность рисковать и сталкиваться с экстремальными ситуациями. Но, для того, чтобы добиться успехов в игре, необходимо иметь большой опыт, терпение и некоторое количество иных качеств.

В России азартные игры начали свое развитие относительно недавно, но по истечению небольшого времени оказались под большой угрозой, несмотря на свою популярность.

Покер в России не привлекал большого числа людей, но с началом развития азартных игр количество участников начало расти, появились первые звезды, среди которых лидерами являются Александр Кострицын, Иван Демидов и Александр Кравченко. Они продемонстрировали, что, играя в покер, можно заработать большие деньги, благодаря чему этой игрой заинтересовалось еще большее число людей.

Невзирая на все протесты власти, Федерация спортивного покера добилась того, что данную игру стали считать спортивной, поскольку победа в ней не зависит от удачи, а только от расчета игрока и его умений.

После этого покерные турниры стали проводить по всей стране, приглашали зарубежных гостей и устраивали различные чемпионаты, но принятие нового закона, который ограничивал деятельность многих игорных заведений, негативно отразилось на развитии игры. Покер признали не видом спорта, а азартной игрой, что стало причиной запрета.

Скорее всего, основой такого решения стали предрассудки, навязанные нашим соотечественникам советской властью.

В то же время, многие продолжают играть в покер, собираясь на даче, в квартирах или же в сети интернет, что позволяет зарабатывать и приносит удовольствие.

Конечно, игра в сети серьезно отличается от игры за столом, поскольку не дает возможности использовать различные приемы воздействия на игроков, наблюдать за их реакцией и совершать рискованные ходы, но сегодня это единственный способ играть в России.

Многие предпочитают ездить по всему миру с целью посещения различных игорных заведений, но подобное развлечение может позволить себе не каждый.

Во всем мире покеру стараются присвоить статус спортивной игры, поскольку это избавит от большого количества проблем и даст возможность получать дополнительные налоги, но такие действия государств вызывают некоторые спорные моменты, решение которых занимает иного времени.