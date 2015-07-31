Повторить путь, который совершил Крис, мечтает каждый, некоторым удалось нечто подобное повторить не на WSOP, но все же. Может вы следующий кто это сотворит.

Всем привет. Сегодня решил провести мониторинг ближайших турниров, на которые можно попробовать отобрать через сателлиты в интернете. Речь пойдет не о WSOP и EPT, на эти серии сателлиты идут постоянно и искать их нет смысла, так как они доступны. А вот на турниры подобные «Битва за Мальту», на серию проходящая на Кипре и подобные турниры.

Начну, пожалуй, с покерной серии «Битва за Мальту». Лично у меня это желание присутствует давно попасть туда. Но все как то мимо меня проходит, то нет в данном руме банкролла. То проблемы с вводом денег, то еще что ни будь. Но не сегодня!

Сейчас я активно пытаюсь отобраться на эту серию. В руме 888poker дается возможность выиграть сразу пакет участника стоимостью 2000 евро. Туда входит и проживание, и транспортные расходы и бай-ин на главное событие.

Отобраться можно через сателлиты за считанные копейки, но и конкуренция там друга. Можно конечно попытаться отобраться и за сателлиты подороже, что собственно я и планирую делать и начать с сателлита за $30. В этом турнире уже конкуренция не такая уж и большая и наши шансы конечно возрастают.

Приятно будет понежиться на солнышке в ноябре у средиземного моря, когда в это время на территории России уже вовсю будет гудеть зима.

Так же есть и турнир поближе серия UPS, которая пройдет в августе на Кипре. Пакет участника практически такой же, как и пакет «Битва за Мальту». В него входит проживание в отеле, бай-ин и подарочный комплект одежды. Единственное что туда не входит так это перелет.

Стоимость перелета составляет в пределах 35 000 рублей в оба конца, авиакомпанией аэрофлот. Так что это надо учитывать, особенно если вы выиграете пакет Lotos Poker Cup, а не Malpas Cup. А то получиться убыточная поездка, если вы не попадете в призовую зону.

Ну и совсем скоро, в начале августа берет свой старт турнир Siberian Poker Tour (SPT). И проводиться данная серия под лозунгом открытый чемпионат по покеру Сибири. Плюсы, того, что если вы живете рядом с Алтайским краем, то транспортные расходы будут минимальны.

А в моем случае разницы нет, что на Кипр, что в Алтай стоимость одинаковая, вот лишь на Мальту мне, почему то лететь гораздо дешевле. Этот вопрос надо задать уже не авиакомпаниям, а президенту, почему у нас внутренние авиарейсы настолько дорогие.

Так что если у вас имеется желание поиграть в живой покер и отобраться туда практически бесплатно, то дерзайте. Удачи вам и мне, немножко!