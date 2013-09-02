Психология и основы игры

Покер довольно забавная игра, любая разновидность которой не дает полной картины (вы не знаете заранее, каковы ваши шансы, и что есть у противника, в отличие от шахмат, например), и игрок должен действовать, исходя лишь из психологии, теории вероятности и своей кармы. И да, покер без денег – не покер, именно этим риском и видимой легкостью выигрыша он и привлекает к себе новых и новых людей.

Но все не так просто, как может показаться. Все прекрасно понимают, что даже в игре «дурак» случай решает не все, и при наличии мозгов можно играть много лучше оппонентов. Покер же куда менее предсказуем (относительно поступающих карт), но из-за наличия ставок предоставляет широкие тактические варианты, посему покер практически полностью состоит из расчетов, логики, психологии и умения скрывать правду от окружающих.

Теоретически, в покере одна пара может выиграть у стрита, и, как следствие, сама комбинация карт уходит на задний план, пропуская вперед психологический аспект, а именно – если у вас «сильная рука», то нужно убедить противников в обратном (ваши карты хуже, чем есть у них), а если рука «слабая», то наоборот – заставить их верить в то, что у вас все куда лучше. «Убедить» и «заставить верить» значит блефовать, то бишь – делать не скучные ставки, играть движениями, словами, выражением лица.

Самая распространенная версия покера – это «Texas hold’em», она же просто «холдем», ее суть в торге игроков за открытие очередной карты, и здесь-то и видно, что чем больше людей, тем более крупной будет сумма в банке. При таком раскладе, если у одного из игроков не хватает карты до мощной комбинации, он готов будет заплатить много денег, дабы увидеть следующую карту. При ходе у игрока есть четыре варианта:

- чек (продолжение игры без ставки);

- колл (уровнять ставку);

- рейз (увеличить);

- фолд (скинуть все карты).

Стоит помнить, что действия не связаны, объявить «чек» можно только, если предыдущий игрок сказал то же, а «фолд» возможно сказать в любой момент, но при этом игра для сказавшего в этой раздаче завершается.

К слову, из-за пресловутого «элемента случайности», бывает так, что титулованные профи на главных раскрученных турнирах вылетают в первый же день или проигрывают почти всё за один лишь вечер. Проиграть в покере можно, играя идеально, в нем нет правильных и неправильных решений, многое зависит от смекалки, тактики и везения.