Психология заняла очень серьезное место в мире покера и без он практически не существует, даже именитые профессионалы обращались за помощью к специалистам.

Сегодня хочется затронуть такую тему как психология в покере. Многие считали и считаю, что этого нет в покере и быть не может. Но лично я считаю, что психология идет на ровне с математикой в покере и без нее нет четкого будущего у покериста.

Когда-то я читал книгу Дасти Шмидта, и он рассказывал о том, как ему сильно помогал специалист в данной области. Этим человеком был Джаред Тендлер, который является одним из лучших специалистов в спортивной психологии. Его главными клиентами были люди, играющие профессионально в гольф. Сегодня же он чуть ли не единственный профессионал по психологии в покерном мире.

Как о нем отзывают игроки можно легко найти в интернете. Скорее всего основную массу вы и не знаете, но о Дасти Шмидте должны были слышать. Это профессионал онлайн покера специализирующийся на кэш игре.

Джаред Тендлер выпустил две книги под названием «The Mental Game of Poker», которые в переводе на русский звучат как «Покер – игры разума». Сам лично я их еще не успел полностью, но частично знаком с содержанием. Суть в том, что переде длительной игровой сессией необходимо разминаться и уметь расслабляться.

Но скорее всего мало кто понимает, что есть разминка в покере. Для примера, футболисты перед игрой что делают? Бегают, прыгают, играют с мячом – все для того, чтобы их мышцы приготовились к длительной игре в два тайма по 45 минут. Так и игроку в покер, необходимо размять мышление, внимание, определенные приемы и т.к. Но практически у всех разминкой является включение компьютера или планшета и запуск рума, на этом все! Но если вы относитесь к покеру как к спорту, то разминку делать необходимо.

Для меня разминкой является отыгрыш +-20 турниров с джек-потом и далее я регистрируюсь в турнире и начинаю длительную сессию. Мой мозг уже включился в игру, мое внимание обращено лишь на игроков и на карты на столе.

Но разминка в понимании Джареда немного другая, он предлагает первым делом отключить все, что может нас отвлечь от игры. Т.е. телефоны, соц.сети, телевизор, даже закрыть дверь, чтобы совсем никто не отвлекал.

Вторым пунктом он предлагает вспомнить и выяснить что сегодня вы будете делать, какой прием отрабатывать, какую стратегию применять и т.д. И третьим он говорит о том, чтобы сделать несколько глубоких вздохов и начать игру. Если первый и третий пункт понятен, то второй вызывает множество вопросов.

Второй пункт очень обширный и вмещает в себя такие вещи как, то сколько мы собираемся провести времени за игрой, если при игре в турнире время тяжело измерить, то в кэш игре этот пункт обязательно должен быть. Так же в этом пункте будет то, что необходимо проанализировать те раздачи в которых вы допустили ошибки и которые вам необходимо более не допускать.

И самое, на мой взгляд, важное это то, что в первый час игры не стоит запускать все свои рабочие столы. Это надо делать постепенно для полного погружения в игру. Сначала можно запустить треть или половину от основного числа играемых столов.

После игры Джаред Тендлер требует, чтобы игрок расслабился, но обычно после завершения игры я либо ложусь спать, либо начинаю заниматься другими делами, что не правильно. Чтобы правильно расслабиться я рекомендую вам прочитать «Игры разума», чем собственно сам и займусь в ближайшее время.