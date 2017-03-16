Таким образом, общее число участников «мейна» достигло числа 362, что беспрецедентно мало для глобального турнира, который должен был соответствовать уровню ЕРТ, как минимум.

Конечно, накануне сегодняшнего старта Дня 2 в список может добавиться еще пару десятков человек, но сути это не изменит.

Уровень 2011 года возвращается

Меньше участников Главного события последний раз было в 2011 году в Таллинне (282) и Лутраки (336).

Однако те этапы ЕРТ изначально рассматривались как небольшие региональные покерные фестивали, где ажиотажа никто и не ожидал.

А если сравнивать Панаму с большими этапами экс-ЕРТ, то посещаемость упала до уровня 2-го сезона серии, который проходил в доисторических по покерным меркам 2005/2006 годах.

Или дело не в Панаме?

Так что если провалом нынешний чемпионат в Панаме мы называть не будем, так как это лишь дебютный «глобальный сезон», то уже сейчас можно смело заметить, что переход на новый уровень точно не состоялся.

Ярошевский все еще лидер

Во второй стартовый день сумели выжить еще 127 игроков вдобавок ко вчерашним 43 участникам.

Однако чиплидером среди этих 170 игроков остается Игорь Ярошевский со своими 219,600 фишками, которые он набил еще в День 1А.

В День 1В ближе все к нему сумел подобраться представитель Канады Джиачен Гонг (154,300).

Впрочем, нам куда интересней, что в первую десятку чипкаунта вошли два наших игрока: Сергей Лебедев (5-е место, 132,600) и Олег Васильченко (6-е место, 129,900).

Надеемся, что сегодня кого-то из них мы увидим за ТВ-столом, который начнет свою работу, равно как и серию трансляций из Панамы в 20.00 по московскому времени.

ТВ-стрим доступен на специальной странице здесь.

Топ-10 чипкаунт после Дня 1В: