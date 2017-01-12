PSC Багамы, День 3: В Топ-32 пробился лишь Опалихин

В третий день «мейна» Алексей Опалихин выходил с 8-м стеком, но продолжить выступление на этом уровне ему не удалось.

Сейчас его стек уже ниже среднего (478,000), но все же оставляет шанс на дальнейшую борьбу за место на финальном столе.

Остальные двое россиян, пробившиеся в третий день турнира – Яков Онучин и Станислав Мирошкин – не сумели пройти вчера сито из 5 раундов по 90 минут, отправившись в кассу за призовыми деньгами.

Маймон держит уровень

Лидером после Дня 3 на PokerStars Championship Bahamas остается Ник Маймон, который вчера никому не уступил свой статус, что довольно редко бывает на столь крупных состязаниях.

Джейсон Мерьсе успевает везде.

У него стало 1,750,000 фишек, и это весомый результат, ибо стеком больше миллиона могут похвастать еще лишь три игрока – Джейсон Мерсье (1,333,000), которого представлять не надо, еще один американец Джон Дибелла (1,119,000) и норвежец Расмус Гласель (1,029,000).

И если про последнего мало что известно, то Дибелла – это тот самый любитель, что выиграл РСА в 2012 году, получив за первое место $1,775,000.

Сможет ли он повторить тот уникальный результат узнаем уже через два дня, но третий день «чемпионата» он начинал одним из аутсайдеров.

Всего же в День 3 сумели пройти 32 игрока из 125 участников.

В списке выживших отметим также недавнего участника «Ноябрьской девятки» Клиффа Джозефи (579,000), чемпиона мира 2013 года Райана Рисса (742,000), а также испанца Адриана Матеоса (423,000), канадца Джейми Стейплса (310,000), еще одного американца Байрона Кавермана (297,000) и прекрасную француженку Гаэль Боманн (108,000), которая запомнилась всем вылетом на «баббле» финального стола WSOP уже в далеком по меркам покера 2012 году.

Колмэн и другие

Что до вылетов, то тут первое место по итогам третьего дня занимает игрок из США Дэн Колмэн, который начинал день со вторым стеком, и многие его уже представляли на финалке, но 59-е место и $11,560 призовых совсем не то, чего ожидал второй человек из списка выигранных денег в покерных турнирах.

Впрочем, компанию ему составил и еще один амбициозные претендент из Канады – Майк Макдональд, а также другие титулованные игроки, как француз Сильвен Лузли, бельгиец Давиди Китаи, канадец Паскаль Лефрансуа, звездный американский ветеран Барри Гринштайн и многие другие.

Прямая видеотрансляция Дня 4 с комментариями на русском языке начнется сегодня в 20:00 по московскому времени и за ней можно будет наблюдать здесь.