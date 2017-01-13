> >

PSC Багамы, День 4: Алексей Опалихин занимает второе место в Топ-16

Opal
Алексей Опалихин (фото: Neil Stoddart).
Похожие статьи
6 Март 2017
27 Февраль 2017
9 Февраль 2017
8 Февраль 2017
2 Февраль 2017

Продолжает восхождение к покерному Олимпу на Багамских островах россиянин Алексей Опалихин.

Накануне старта Дня 5 (предфинальный день), он занимает вторую позицию среди последних 16 участников Главного события первого в истории «Чемпионата» от PokerStars.

Стек Алексея Опалихина составляет 2,084,000 (86 ББ) и впереди лишь канадский игрок Майкл Джентили, у которого фишек значительно больше - 3,708,000 (155 ББ).

У фаворитов тяжелые времена

Впрочем, это покер. Еще вчера в турнире лидировал Ник Маймон, причем два дня подряд, а сегодня среди участников Топ-16 его фамилии уже нет.

Magnus
Надя Магнус.

Третий стек по итогам четвертого дня Главного события у последней оставшийся в списках представительницы прекрасного пола – Нади Магнус из США, которая имеет 1,870,000 фишек.

Интересно, что две последние строчки в Топ-16 занимают два, пожалуй, самых статусных игрока – Райан Рисс (чемпион мира WSOP-2013, стек – 371k) и победитель ЕРТ Сан-Ремо Джейсон Мерсье (340k).

У обоих примерно по 15 больших блайндов, но кому как не им знать, как выкручиваться из подобных ситуаций.

В этом смысле спокойней себя чувствуют Клифф Джозефи (1,331,000) и Джон Дибелла (1,294,000).

У последних «звездных» представителей стеки выше среднего, а надежды на успех и того выше, чего не скажешь о тех игроках, которые покинули «мейн» в четвертый день.

Большой стек – не панацея

Как уже было сказано, вчера мы лишились чиплидера Ника Маймона, которому не помог его большой стек.

Adrian Mateos2013 WSOP EuropeEV0725K NLH High RollerFinal TableGiron8JG3689

Также вне игры остались два опытнейших профессионала – испанец Андриан Матеос (на фото, чемпион ЕРТ и WSOPE) и американец Байрон Каверман, ставший в 2015 игроком года по версии GPI.

Совсем маленькие стеки накануне старта имели Пратьюш Будигга и француженка Гаэль Боманн, и фортуна не стала продлевать их агонию уже в начале дня.

Покинул покерные столы, отправившись стримить игру остальных, и покерная звезда Twitch канадец Джейми Стейплс.

Прямая видеотрансляция Дня 5 с комментариями на русском языке начнется сегодня в 20:00 по московскому времени и за ней можно будет наблюдать здесь.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор
Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker $888 Обзор
2 PokerStars $600 Обзор
3 William Hill Poker $2,000 Обзор
4 Party Poker $500 Обзор
Все обзоры покер румов »
No Articles Found
Новые видео »
Свежее из блогов »
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2017 Pokerlistings.ru - Все права защищены.

 