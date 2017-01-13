Накануне старта Дня 5 (предфинальный день), он занимает вторую позицию среди последних 16 участников Главного события первого в истории «Чемпионата» от PokerStars.

Стек Алексея Опалихина составляет 2,084,000 (86 ББ) и впереди лишь канадский игрок Майкл Джентили, у которого фишек значительно больше - 3,708,000 (155 ББ).

У фаворитов тяжелые времена

Впрочем, это покер. Еще вчера в турнире лидировал Ник Маймон, причем два дня подряд, а сегодня среди участников Топ-16 его фамилии уже нет.

Надя Магнус.

Третий стек по итогам четвертого дня Главного события у последней оставшийся в списках представительницы прекрасного пола – Нади Магнус из США, которая имеет 1,870,000 фишек.

Интересно, что две последние строчки в Топ-16 занимают два, пожалуй, самых статусных игрока – Райан Рисс (чемпион мира WSOP-2013, стек – 371k) и победитель ЕРТ Сан-Ремо Джейсон Мерсье (340k).

У обоих примерно по 15 больших блайндов, но кому как не им знать, как выкручиваться из подобных ситуаций.

В этом смысле спокойней себя чувствуют Клифф Джозефи (1,331,000) и Джон Дибелла (1,294,000).

У последних «звездных» представителей стеки выше среднего, а надежды на успех и того выше, чего не скажешь о тех игроках, которые покинули «мейн» в четвертый день.

Большой стек – не панацея

Как уже было сказано, вчера мы лишились чиплидера Ника Маймона, которому не помог его большой стек.

Также вне игры остались два опытнейших профессионала – испанец Андриан Матеос (на фото, чемпион ЕРТ и WSOPE) и американец Байрон Каверман, ставший в 2015 игроком года по версии GPI.

Совсем маленькие стеки накануне старта имели Пратьюш Будигга и француженка Гаэль Боманн, и фортуна не стала продлевать их агонию уже в начале дня.

Покинул покерные столы, отправившись стримить игру остальных, и покерная звезда Twitch канадец Джейми Стейплс.

Прямая видеотрансляция Дня 5 с комментариями на русском языке начнется сегодня в 20:00 по московскому времени и за ней можно будет наблюдать здесь.