У него самый крупный стек среди остальных участников 6-макс финального стола, который включает в себя таких про, как Стив О’Двайер, Джастин Бономо, Тимоти Адамс, Дэниел Дворесс и Орпен Кисачикоглу.

Перед Толлереном в начале финалки будут располагаться 2,9 миллиона фишек и это значительное преимущество, так как у идущего вторым турецкого игрока лишь 1,6 миллиона.

Отметим, что победителю хайроллера достанется $538k, а всего было зарегистрировано 33 входа в ивент.

Экшн за финальным столом начнется сегодня в 12.00 по местному времени, а ниже можно увидеть полный чипкаунт:

1. Бен «Ben86» Толлерен - 2,914,000

2. Орпен Кисачикоглу - 1,689,000

3. Стив О’Двайер - 1,369,000

4. Дэниел Дворесс - 1,308,000

5. Джастин Бономо - 756,000

6. Тимоти Адамс - 225,000

Национальный чемпионат привлек игроков

Хайроллер за 50 тысяч долларов не стал единственным турниром, что уже идет в Панаме.

Урбанович сразу в лидерах.

Самым популярным из них стал $1,100 Panama National Championship, в котором организаторы сделали 4 входа за 2 дня.

На всякий случай в нем был установлен гарантированный призовой фонд в 400,000 долларов, но участников оказалось 843 человека/входа, так что фонд быстро превысил отметку в миллион.

На текущий момент среди лидеров можно увидеть стеки Дмитрия Урбановича (269,600), Ури Рихештайна (300,600) и Бена Хита (264,000).

Сегодня в турнире День 2, который также возьмет старт в полдень в местном Sortis Hotel, Spa & Casino.

Впрочем, сегодня время старта и Главного события с бай-ином в 5,300 долларов, которое будет проходить до 20 марта включительно.

Прямые теле-трансляции начнутся с Дня 2 (16 марта) и их можно будет увидеть на специальной странице.

А пока самое время почитать «14 интересных фактов о Панаме».

До встречи в эфире.