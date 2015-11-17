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Прощай PokerStars

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17 Ноябрь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Прощай PokerStars

Изменения, которые в скором времени вступят в силу многим не по душе, как  профессионалам, так и тем, кто живет покером.

Ну что же пока на PokerStars грядут перемены, а забастовка не дает результатов, то пора действовать тем, кто все же желает переманить к себе игроков «вкусными плюшками».

Все такие плохо, когда в каком, то бизнесе присутствует очень крупный монополист и который практически диктует свои условия игры. Не будем забывать, что это бизнес и достаточно крупный, игроки как приходили, так и уходили. И никто никогда не заботился о благе игроков.

Кто-то рекомендует уже сейчас переводить свой банкролл в другие румы такие как, например, 888poker. Возможно, в этом смысл и есть, но таких крупных регулярных турниров как Sunday Millions нет нигде. И много игроков именно живут в руме вокруг него.

Но речь не об этом. Я хочу затронуть приятные и вкусные плюшки, которые сейчас начал раздавать рум 888poker. Gift Showers именно так называется акция, которая вовсю идет в руме 888poker. Что самое интересное она для всех, да и кто не любит халявы. В рамках этой акции можно выиграть очень приличные призы начиная от Iphone6s, камерами GoPro? Игровыми приставками и отличными ноутбуками  от фирмы Apple.

Все это разыгрывается в стиле All in Shootout, где ваше умение не играет ни какой роли. Но вот принять  них участие надо, каким то образом заслужить. Лично я пока не особо разобрался. Кто-то билеты получит по почте на турниры All-in Gift,часть дргих билетов разыгрывается в турнирах Star Spin и во фрироллах $5 000 Lucky Star Freeroll и $500 Starburst Freeroll

Так же на почту будут приходить персональные задания, за выполнение которых будет выдан билет на турнир $6 500 Starbust, где как раз и будет разыгран MacBook Air и другие призы.

Ни заданий, ни билетов я пока не получил и не выиграл, но все впереди т.к. по тихоньку я отхожу от рума PokerStars, правда не навсегда, не буду лукавить. Ведь мировые онлайн серии проходят только в этом руме.

А пока изучаю свою уже 4 по счету рум, начинал с титана, далее был Fulltilt, затем pokerstars теперь пришла очередь 888poker. Надеюсь, мое знакомство с ним пройдет успешно и плодотворно.

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