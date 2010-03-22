Про маньяков и грабителей

Предыдущий пост я закончил на том, как мы благополучно прорвались через нелетную погоду в Германии. Только что сидели на чемоданах в Мюнхене - и вот уже в такси в Берлине, едем заселяться в отель "Хайят" в самом центре города.

В отеле нас уже ждали Sven (Женя Зайцев) и босс нашей команды - Наташа Орлова. Тут же отправились в ближайший ресторан - поболтать и выпить отличного немецкого пива. После посиделок пошли регистрироваться на турнир. И спааааать!

Стол за который меня посадили на EPT Berlin, сразу мне понравился: три явных фиша, два слабых полу-про, и пара середнячков. Начал я сразу и очень легко. Мне и карта шла, и настроение хорошее было... К сожалению, в дальнейшем это всё омрачилось двумя бед-битами, причем если бы я подольше подумал, то мог бы два раза скинуть. Смешно, что оба раза моих J-J переезжали парой десяток, причем оба раза оппоненты в больших банках покупали свой сет ривером.

Было неприятно, но пока не смертельно. Но следующий бед-бит стал последним для меня в главном турнире. Со стеком 10К и блайндах 150-300, я делаю рейз с А-К треф с ранней позиции. На батоне бывший игрок сборной Германии и "Байера" делает колл, хотя по теллсам было видно что он готовил рейз. Флоп А-7-2 c флеш-дро (но не моим) и мы выставились. У него оказались A-Q, но, к сожалению, терном вышла дама, закрыв все мои порывы к миллиону евро...

Я не шибко расстраивался - впереди были ещё парочка отличных сайдов, а если всё пойдет ещё лучше, то и турнир хайроллеров :)

И сайд-эвент по 2К евро начался для меня очень даже хорошо. Хотя стол был посильнее мэйновского, я уже с раздачи утроил стек - и не терял его! Перешел во второй день с двумя средними стеками. Я специально не пишу в цифрах, это не так существенно, т.к. почти в самом начале второго дня я лишился примерно его 70%, проиграв Q-Q < K-K. Смешно, что оставшись коротышом, я опять выставился с Q-Q против этого же оппонента - и у него... снова оказалось короли!!! :)))

Весь стол просто обалдел, но я понял, что эту-то я точно не могу проиграть - и поймал "честный" флоп: A-Q-10! Сопернику досталась куча аутов на усиление, но они, к моей радости, не открылись, и я продолжил игру.

На EPT Berlin до поры все выглядело чино-мирно...

В этом турнире было очень много русских и украинцев, было приятно постоянно слышать русскую речь, слова поддержки друг друга. Попав в пей-зону (27 человек из 280 стартовавших), организаторы решили перенести концовку и финальный стол на следующий день, т.к было уже поздно и все были страшно уставшими.

Под конец я набил уже неплохой стек - 170К при "блинах" 4-8, и я пошел спать. В игре так же был и мой тиммейт Миша "Sosnoviy" Шахнович - были отличные шансы на хороший результат для обоих.

Начало третьего дня выдалось отличным: я почти сразу удвоился против самого сильного оппонента с К-К > A-Q, получи стек в 450К фишек. Но здесь произошла очень неприятная для меня раздача, против русского бизнесмена.

Он играл очень агрессивно, даже слишком, и это была неумная агрессия - просто какое-то "поливалово"! Я понимал что нету смысла с ним втягиваться в серьезные раздачи и нужно дождаться ситуации, когда он сам мне всё отдаст.

На момент раздачи стол был 6- или 7-макс. Я - на УТГ, поднимаю: разномастные А-К. Делаю рейз 19К получаю от него колл на батоне! Меня это сразу удивило - на ББ также сидел русский игрок со стеком 52К (8 из которых он уже поставил в ББ) и он тоже сделал колл. Конечно, очень слабая игра с обеих сторон, но это был только плюс для меня, что на такой стадии остались такие игроки.

Флоп А-К-6 без флеш-дро. Большой блайнд чекает и я понимаю что добирать тут не с чего, и также делаю чек, зная что баттон - очень "аггро". И он тут же ставит 25К! ББ - пас: ещё бы, неужели ему подошел этот флоп? Я - радостный колл. Терн - 4♦, открывается бубновое флеш-дро, по-моему к королю. Я опять говорю "чек", он ставит уже 40К, оставляя за спиной 200. У меня - 350К, и я начинаю размышлять.

Если я сейчас пойду в олл-ин, то все блефы он выкинет. Выкинет, скорее всего, даже возможного слабого туза. Если у него сет, мы выставимся так и так. Поэтому я решил сыграть ещё один чек-колл, чтобы полностью добрать с его блефа. А он был игрок того типа, которые могли поставить третий блеф по риверу достаточно смело. Итак, решено - я просто коллирую.

Ривер - 8♠, т.е в принципе - бланк и мои две пары остались лучшей рукой. Я в третий раз делаю чек, и он двигает в центр одну их двух стопок в размере 100К. Я делаю ререйз 200К - под его олл-ин, добирая с хорошего туза, с других двух пар, да и банк, в принципе, большой. Ну, если у него сет, то ничего не поделать. Примерно через 5 секунд он делает колл, я довольный переворачиваю свои А-К и готовлюсь забрать фишки к себе, как он показывает 5♦ 7♦ - стрит по риверу. По терну у него были стрит- и флеш-дро, ну и полный блеф против двух топ-пар по флопу...

Я обалдел от такого нереального доезда, да еще когда в турнире оставалось 12 последних игроках и финальный стол был рядом. Я бы не сильно расстроился, если бы он показал сет, но чтобы вот так...

Сильно расстроившись как тем, что вылетел перед финалкой, так и составом оставшихся игроков. А первое место, между прочим, было 174К евро! Я отправился к персоналу получать квиток на приз за 12-е место, как тут ко мне подходит Миша "Sosnoviy" Шахнович и сообщает что тоже вылетел - сразу же после меня: в итоге 11-е и 12-е места, и, соответственно, нереальный недобор по деньгам.

Мы думали что хуже быть ничего не может, но как же мы ошибались :))

...Но когда пришли "люди в масках" мне так уже не показалось. Хорошо, что после ограбления не пришлось снова садиться за стол.

Получив свой выигрыш, и обнаружив что ещё идет регистрация на турнир по 1К, мы решили зарегиться на него. Подошли к персоналу, но и тут облом: нам сказали, что регистрация закрыта уже как 8 минут. Типичные немцы: мол, мы очень вам рады, но, к сожалению, никак не сможем вас зарегистрировать.

И вот, только я стал убирать деньги в карман, повернул голову направо - и вижу: в нашу сторону с дикими криками бегут человек 5-6 человек в масках, с ножами, мачете и пистолетами! В первую секунду я подумал, что это передача "Розыгрыш", и сейчас откуда-нибудь из-за угла выйдет Вальдис Пельш. Но всё оказалось не так радужно. Не понарошке. Осознав это, я пустился в бега. За мной побежал Миша, и Наташа (просто что закрыл тебя грудью, следующий раз такого не повторится!).

Вбежав в покерный зал, мы услышали крики. Кто-то заорал: "Бомба"!!! Все сразу сорвались со своих мест: кто-то сразу забился под стол, кто-то побежал куда глаза глядят. В общем, начался полный хаос.

В первые минуты было нереально страшно. По поведению налетчиков было не понятно: то ли они пришли грабить кассу, то ли сейчас начнется захват заложников а-ля Норд-Ост. В какой-то момент все ломанулись к запасному выходу, благо персонал отеля сработал оперативно, и уже через 5-10 минут, все были на улице.

Погода стояла не самая теплая, а многие были одеты очень легко, кто-то - даже в майках. В общем, было оооочень неприятно. Где-то через 20 минут начали всех впускать. Пару турниров решили просто отменить, другие продолжили...

Информацию об ограблении EPT Berlin вы можете запросто найти в интернете, на PokerListings - в том числе. Пересказывать у меня нет никакого желания.

Оставаться в Берлине после этого не хотелось. Пошопившись пару часов, мы решили улететь в ту же ночь, и уже на следующий день я был в Москве.

Следующий мой выезд - на EPT Snowfest в австрийских Альпах.