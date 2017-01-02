Конечно, речь идет не только о победах, но и поражениях, «бед-битах» и прочих «удовольствиях», которые встречаются на пути профессиональных игроков в покер.

Вот и накануне Нового года корреспондент PokerListings Дирк Ойцманн встретился сразу с 4 про-игроками 888poker – Карой Скотт, Домиником Нитше, Крисом Мурманом и Натали Хоф, чтобы записать их впечатления от уходящего года.

И вот, что у нас получилось.

Кто был самым сложным противником для вас за покерным столом?

Крис Мурман

Я не могу кого-то отдельно выделить, но все игроки на высоких ставках действительно сильны и с ними трудно играть.

Во-многом, это связано с тем, что я больше турнирный игрок, и не столь близко знаком с их стратегиями кэш-игры.

Доминик Нитше

Я, пожалуй, выделю Федора Хольца, Штефана Зонтхеймера и Райнера Кемпе. Они все играют невероятно хорошо, и понимают покер именно так, как и я сам.

Они постоянно улучшают свою игру и мне трудно найти у них слабые места.

Кара Скотт

Я бы хотела сумничать и сказать, что «самый сложный соперник за покерным столом – это ты сам», но это было бы неправдой.

Для меня самый сложный противник – это Фил Айви, а может еще и Ванесса Селбст. Я достаточно много играла против них, и каждый раз это было нечто особенным.

Натали Хоф

А мне больше всего запомнилась игра против Антонио Эсфандиари.

Я играла с ним на ЕРТ Сан-Ремо несколько лет назад, а также в шоу «В клетке с акулами».

Самый запоминающийся момент в покерной карьере?

Крис Мурман

Пожалуй, это моя первая победа в живом покере на WPT LAPС в 2014 году. Я тогда чувствовал, как будто шел к этому целую вечность и был нереально счастлив победой.

Доминик Нитше

Победа, которая принесла мне первый браслет WSOP. С этим ничего не сравнится. Тогда все друзья были рядом, и мы классно провели время.

Выиграть турнир – это просто весело, однако выигрыш браслета это нечто особенное и несравнимое.

Кара Скотт

С точки зрения игрока, мне запомнился больше всего момент, когда я пережила «баббл» в Главное событии WSOP и первый раз там попала «в деньги».

Кара Скотт.

Это было невероятно, когда все игрока в покер руме встали и начали бурно аплодировать и радоваться моменту.

Натали Хоф

Для меня такой лучший момент – это победа в женском турнире на ЕРТ в Вене.

Я тогда была на гребне успеха, игра складывалась, и трофей пришелся ко двору.

Самый худший момент за покерным столом?

Крис Мурман

Это не было бэд-битом в прямом смысле, но ощущения были именно такие. Это случилось в моем родном Лондоне во время WSOPE 2008, когда я играл 4 дня подряд и имел огромный стек, уже предвкушая момент «баббла», после которого гарантирую себе немало призовых.

И вот я в позиции с королями ухитрился выставиться в тузы самого агрессивного игрока за столом, оставшись с одним большим блайндом.

Доминик Нитше

С точки зрения призовых я могу вспомнить крайне неприятный момент во время хайроллера за 25,000 долларов на РСА.

Я тогда был чиплидером среди оставшихся 10 игроков, но три бэд-бита и кулера подряд заставили меня покинуть турнир на 10-м месте.

Натали Хоф.

А ведь мог выиграть миллион долларов, так что тот момент был очень неприятен.

Кара Скотт

Второй раз играя в «мейне» WSOP я очень надеялась пройти еще дальше, чем год назад, и все шло идеально, но, выставившись на префлопе с АА, я проиграла человеку с АК огромный банк и вылетела из турнира. Это было очень обидно.

Натали Хоф

Может быть это и не самый интересный момент, но я был дико расстроена вылетом из Главного события WSOP в 2016 году в День 2, когда проиграла префлоп-олл-ин с валетами против десяток.