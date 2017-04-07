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Невероятно, но факт: за 15 дней фестиваля онлайн покера на Party Poker пройдет более 300 турниров с общим гарантированным призовым фондом в 20 миллионов долларов.
Самое время присмотреться к этим цифрам внимательней.
Мы уже видели несколько крупных фестивалей Powerfest от Party, но предстоящий в мае просто рвет шаблоны огромным количеством турниров и призовыми.
Все начнется 7-го мая и продлится до 21 мая, включительно, причем за время феста, как минимум, 8 турниров будут иметь гарантию свыше миллиона долларов.
Не так давно главой Party Poker Live стал известный специалист Джон Дьюти, приехавший и на рекордный фестиваль «миллионов» в Сочи.
Видимо его идеями о новых рекордах заразились и в департаменте онлайн покера в компании.
В январе/феврали 2017 года гарантии на PowerFest составляли 11 миллионов, а теперь возрастут до 20!
«Мы решили, что пришло время для таких шагов», - заявил управляющий директор компании Том Уотерс, - «в расписании можно найти новые фантастические ивенты, включая битвы за титул и благотворительные турниры, покрывающий любой уровень бай-ином».
«Я уверен, что все игроки полюбят этот фестиваль за многообразие игр и попробуют сразиться за титул чемпиона Powerfest», - добавил Уотерс.
Итак, бай-ины в турниры начинаются с $5,50 и максимальная стоимость входа в хайроллер составит $25,000.
Отметим, что будут и «фазовые» турниры с множественными стартовыми днями каждый день.
Общая Гарантия в «Phase 1s» составит 3,6 миллиона долларов, что даже больше, чем в Главном событии, где на призовые гарантирована сумма в $2,1 миллиона.
Супер-хайроллер с бай-ином в $25,500 пройдет 17 мая, и все сборы за участие будут переведены в благотворительный фонд.
А если количество регистраций в турнире перевалит за 100, то Party Poker пожертвует на эти нужды еще $50,000.
Чтобы создать новый аккаунт и получить бонус в 500 долларов, а также начать борьбу в новых турнирах, вам необходимо пройти регистрацию через страницу обзора покер рума Party Poker.
Make sure you get your share of the huge €500k gtd Austrian @GrandPrix_Poker with another online leg tonight at 8pm CET on @partypoker! pic.twitter.com/XrNsAlHJ8m— partypoker Europe (@ppLIVE_Europe) April 5, 2017
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