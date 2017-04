Самое время присмотреться к этим цифрам внимательней.

Мы уже видели несколько крупных фестивалей Powerfest от Party, но предстоящий в мае просто рвет шаблоны огромным количеством турниров и призовыми.

Все начнется 7-го мая и продлится до 21 мая, включительно, причем за время феста, как минимум, 8 турниров будут иметь гарантию свыше миллиона долларов.

Не так давно главой Party Poker Live стал известный специалист Джон Дьюти, приехавший и на рекордный фестиваль «миллионов» в Сочи.

Видимо его идеями о новых рекордах заразились и в департаменте онлайн покера в компании.

В январе/феврали 2017 года гарантии на PowerFest составляли 11 миллионов, а теперь возрастут до 20!

Итак, бай-ины в турниры начинаются с $5,50 и максимальная стоимость входа в хайроллер составит $25,000.

Отметим, что будут и «фазовые» турниры с множественными стартовыми днями каждый день.

Общая Гарантия в «Phase 1s» составит 3,6 миллиона долларов, что даже больше, чем в Главном событии, где на призовые гарантирована сумма в $2,1 миллиона.

Супер-хайроллер с бай-ином в $25,500 пройдет 17 мая, и все сборы за участие будут переведены в благотворительный фонд.

А если количество регистраций в турнире перевалит за 100, то Party Poker пожертвует на эти нужды еще $50,000.

