Первое, что стоит уяснить: вам нужны четыре карты, которые хорошо взаимодействуют друг с другом. Многие новички, которые пришли из Техаского Холдема не осознают всю важность этого правила. Они будут играть любые четыре карты, в которых найдут одну или две хорошие руки из Холдема. Например, начинающие игроки часто переоценивают следующее руки:

J♠ J♦ 2♥ 7♣ или A♣ Q♦ 8♥ 8♠

И хотя в обеих этих руках есть руки из топ 10 лучших стартеров Холдема, в Омахе такие комбинации карт не являются сильными. Помните, что Омаха – это игра натсов. У этих рук совсем мало возможностей превратиться в натс, кроме как поймать фулхаус на флопе.

Самая сильная стартовая рука в Омахе – двухмастные туз-король: A♠ K♠ A♥ K♥.

В этой руке у вас есть две готовые комбинации – АА и КК, два возможных натсовых флеша и плюс связка A-K для потенциального бродвейного стрита.

Двухмастные руки с высокими связанными картами и парами всегда будут лучшими стартовыми руками в Омахе. Вот некоторые примеры отличных стартеров:

A♠ A♥ J♥ T♠ (вторая по силе руке в Омахе)

K♠ Q♣ J♠ T♣

Q♥ Q♠ J♥ T♠

A♦ A♠ 7♠ 6♦

В хорошей руке должен быть потенциал для стрита, флеша и сета. К примеру, представьте себе всю силу руки A♠ A♣ T♠ J♣ на флопе A♥ K♠ Q♠. У вас топ сет, натсовые стрит и флеш дро.

А J♠ даже даст вам роял флеш. С такой рукой у вас есть натс, а также два редро к еще лучшим натсам. Эта пример ситуации, в которой ваши шансы на проигрыш практически равны нулю. В таких условиях вы должны стремиться, как можно быстрее вложить все свои фишки в пот.

Другой пример: у вас Q♠ Q♥ K♠ T♥ на флопе Q♣ J♠ 7♠. В вашем распоряжении топ сет, флеш дро и двухстороннее стрит дро.

Рейтинг силы рук

Ниже вы найдете список из 30 лучших рук в Пот-Лимит Омахе (все нижеперечисленные руки должны быть двухмастными).

1. A-A-K-K

2. A-A-J-T

3. A-A-Q-Q

4. A-A-J-J

5. A-A-T-T

6. A-A-9-9

7. A-A-x-x

8. J-T-9-8

9. K-K-Q-Q

10. K-K-J-J

11. K-Q-J-T

12. K-K-T-T

13. K-K-A-Q

14. K-K-A-J

15. K-K-A-T

16. K-K-Q-J

17. K-K-Q-T

18. K-K-J-T

19. Q-Q-J-J

20. Q-Q-T-T

21. Q-Q-A-K

22. Q-Q-A-J

23. Q-Q-A-T

24. Q-Q-K-J

25. Q-Q-K-T

26. Q-Q-J-T

27. Q-Q-J-9

28. Q-Q-9-9

29. J-J-T-T

30. J-J-T-9

Даже если эти руки будут трех- или четырехмастными, они все равно будут представлять серьезную силу.

Руки-ловушки

Руки-ловушки представляют собой те руки, которые недостаточно хорошо попадают в борд, формируя вторые по силе комбинации. А когда у вас вторая лучшая рука, которая кажется монстром, то проиграть с ней весь свой стек не составит труда. В Омахе вы встретитесь с тремя типами рук-ловушек:

Руки с мелкими парами

Руки с низким рядом

Руки с низким флешом

Руки с мелкими парами: Одной из основ покер является правило: каждое ваше действие должно иметь свою причину. Удивительно, как часто можно встретить ситуации, в которых новичок коллирует ставки, чтобы собрать свое дро, а затем скидывает готовую комбинацию. Как только вы усвоите этот урок, то поймете, почему не стоит разыгрывать руку подобную этой:

6♥ 6♣ 4♦ 3♣

Если у вас подобная рука, то вы надеетесь поймать сет или фулхаус.

Вот, к примеру, флоп: Q♦ J♣ 6♦

На таком борде вы можете потерять весь свой стек. В Холдеме шанс ситуации сет-на-сет весьма невелик, поэтому агрессивничать с сетом шестерок будет весьма прибыльно.

В Омахе же вы очень часто будете нарываться на старший сет. Поэтому существует совсем мало флопов, на которых ваш сет шестерок будет выглядеть убедительно.

Руки с низким рядом: Если у вас есть хоть какой-то опыт игры в Холдем, то вы знаете, как опасно собирать стрит с нижнего конца.

Если вы будете разыгрывать руки типа 5♠ 4♣ 3♠ 2♣, то вы попадете точно в такую же ситуацию. Все, что вы хотите, это поймать стрит от туза. В остальных случаях у вас будет стрит с нижнего конца.

Если на флопе придут 6-7-8, то вполне вероятно, что у кого-то будет 9-10. Нет ничего хуже, чем собрать комбинацию и в то же время тянуть вмертвую.

Руки с низким флешом: Как говорилось ранее, Омаха – игра натсов. Если вы соберете мелкий флеш, то высока вероятность отдать все свои фишки. Поэтому рекомендуется разыгрывать только Ах флеши, если конечно, у вас нет способности хорошо читать своих оппонентов и скидывать сильные руки, когда они биты

Лимп и рейз на префлопе

Как вы теперь знаете, лучшей рукой в Омахе является двухмастные AA-KK. Чтобы получить эту руку, у вас есть 1 шанс из 50,000, но этот стартер является фаворитом против 8-7-6-5 двухмастных всего лишь как 3 к 2.

Со всеми возможными дро и редро разница между стартовыми руками в Омахе куда менее явная, чем в Холдеме. Отсюда возникает вопрос, стоит ли делать рейз с топовыми стартерами.

Причины для рейза в Омахе идентичны тем, что вы знаете в Холдеме. Вы поднимаете ставки для изоляции, информации и увеличения размера пота в ситуации максимального эквити.

Все опытные игроки знают, что вкладывать свои деньги в банк стоит только в тех случаях, когда вы впереди независимо от того, насколько велико ваше преимущество. Если вы являетесь фаворитом в ситуации 3 к 2, то здесь есть все основания для раздувания банка.

Как и в Холдеме, если вы будете делать рейз только с лучшими руками, ваша игра станет предсказуемой. В Омахе чрезвычайно важно разбавлять свою игру. Подробнее об этом вы можете почитать в этой статье: Лимп против Рейза.

С какими руками делать рейз?

Для новичков хорошей префлоп стратегией будет рейз с любой рукой из топ 30 рук с хотя бы тремя мастями, впрочем, двухмастность не является столь уж существенным фактором, влияющим на рейз.

Как только вы захотите расширить свой диапазон, добавьте к этим рукам все двухмастные ряды (четыре карты, идущие по порядку) с картами выше шестерки, а также все одномастные (две карты одной масти) и двухмастные руки типа А-К-х-х, где х это десятка или выше. Руки типа Q-J-9-8 или J-T-9-7 с двумя мастями также хорошо подойдут для рейза.

Это то же самое, как делать рейз с одномастными коннекторами или средними карманными парами в Холдеме. Все это делается для того, чтобы разнообразить свою игру.

Теперь все вышеизложенное, но кратко.

Руки, с которыми стоит делать рейз:

Все руки из топ 30 с тремя или четырьмя мастями и выше.

Все одномастные руки типа A-K-x-x, где х выше или равняется десятке.

Все двухмастные ряды от пятерки и выше.

Все двухмастные связанные карты от пятерки и выше с максимум одной дыркой между двумя старшими и двумя младшими картами или между одной младшей картой и тремя старшими картами. Например, K-Q-T-9 двухмастные и J-9-8-6 двухмастные.

Все двухмастные руки типа K-K-x-x.

Руки, с которыми стоит лимпить:

Все руки типа A-Q-x-x с одномастным тузом и где х выше или равняется десятке.

Все ряды от четверки и выше.

Все руки типа A-x-x-x с одномастным тузом и в которых хотя бы две карты связаны.

Все ряды от пятерки и выше максимум с одной дыркой, которая не разделяет старшую карту и остальные три карты.

И помните, что это лишь советы и рекомендации – ваша отправная точка. Ваш диапазон рейза и лимпа будет меняться в зависимости от стола, вашего имиджа, вашего опыта и опыта ваших оппонентов.

Руководство по Пот-Лимит Омахе для начинающих, часть 2

Руководство по Пот-Лимит Омахе для начинающих, часть 1

