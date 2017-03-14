Во второй части этого подробного руководства мы продолжим разбирать префлоп игру, которую начали неделю назад в первой части.

Пот-Лимит

Если вы совершенно не знакомы с Пот-Лимит играми, то вы должны обязательно усвоить различия, возникающие при сравнении с Безлимитными играми. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к различиям, следует пояснить, в чем же заключается формат Пот-Лимит.

Максимальная ставка в Пот-Лимит равняется общей величине пота, включая ваш колл. Сложно? Разберем все на примере:

Первый игрок:

Пот: $1,000

Максимальная ставка: $1,000

Второй игрок:

Пот: $2,000 ($1,000 на префлопе + $1,000 ставка в банк от первого игрока)

Максимальная ставка: $4,000 ($1,000 на префлопе + $1,000 ставка в банк от первого игрока + $1,000 ваш колл первой ставки. В сумме это $3,000, что составляет величину рейза в пот. Если к этим $3,000 прибавить $1,000 вашего колла, то общая ставка составит $4,000)

Иногда трудно посчитать все это в уме. Если банк равняется $424, и кто-то ставит $68, то какова величина вашей максимальной ставки? Не тратьте время на подсчеты – просто скажите «Пот», а затем можете спокойно заниматься математикой. Сначала учтите свой колл, затем прибавьте величину общего пота со всеми ставками, а затем и свою собственную ставку (если вам интересно, в данном случае ответ $628).

Запомните, если вы не произнесете «Пот» перед своей ставкой, то она будет рассматриваться как «string bet», а такие ставки запрещены. Другими словами, будет неясно, колируете вы или делаете рейз. Поэтому всегда озвучивайте свое решение.

Если вы не хотите сами все подсчитывать, то попросите об этом дилера – какова величина пота или какова величина максимальной ставки.

Величина ставок

Теперь, когда вы знаете всю механику формирования ставок, давайте разберем различия. Первое, что вы заметите, это то, что в Пот-Лимит игроки ставят больше, чем в Безлимитных играх.

В Холдеме обычной ставкой в банк размером $1,000 будет бет в $800. В Пот-Лимит формате игрок с той же рукой уже будет ставить $1,000. Причина для этого изменения – сила ставки.

Если вы ставите три четверти пота, то такая ставка выглядит куда опаснее, чем олл-ин. В Пот-Лимит ставка в банк считается очень сильной игрой, что будет очень непривычно для игрока в Безлимитный Холдем.

Также в Пот-Лимит чек-рейз считается стандартной игрой и применяется гораздо чаще. Причина проста:

Если в банке $1,000, а вы ходите первым и хотите пойти олл-ин на $2,000, то у вас это не получится (максимальной ставкой будет $1,000). А вот если вы делаете чек-рейз на ставку оппонента в $500, то в этом случае вы можете вложить все свои фишки.

Еще одним важным различием в структуре беттинга является проблема с защитой сильных рук на ранних стадиях раздачи. В неоткрытом банке с блайндами $1/$2 пот рейз составляет $7 ($1 + $2 + $2 = $5, что формирует вашу максимальную ставку как $2 + $5), а это примерно половина «стандартного рейза» в живых Безлимитных играх на том же лимите.

Важные рекомендации по игре в Пот-Лимит Омаху

Тщательно выбирайте стартовые руки. Довольно просто переоценить руку, глядя на все разнообразие возможных дро, которые можно с ней получить.

Играйте от оппонентов. Как только вы сели за стол, сразу же начинайте замечать особенности поведения своих соперников: кто любит разыгрывать мусор или маргинальные руки, кто пасует на агрессию, кто ставит с дро, кто колирует крупные ставки со слабыми руками и дро, в кого можно блефовать, кто блефует и многое другое. Это очень полезный навык в любой ситуации.

Уважайте большинство крупных бетов и рейзов. Средние и хорошие игроки в Омаху, делая крупный бет, будут блефовать гораздо реже, чем игроки того же калибра в Холдеме.

Не стоит тянуть двухстороннее стрит дро. В Омахе уже на флопе вы можете иметь стрит дро с 13-ю, 17-ю и 20-ю аутами. Лучше подождать одно из этих дро, прежде чем вкладывать крупную сумму своих фишек в пот.

Не переоценивайте разномастных тузов. Если у вас на руках есть лишь пара тузов и две разномастные, несвязанные карты, то у вас есть совсем немного шансов улучшиться на флопе. Если на флопе не будет туза, то к концу раздачи, как правило, вы останетесь со слабой рукой.

Омаха является игрой натсов. Практически всегда будет плохой затеей играть с дро, которое не может превратиться в натс.

Распространенные ошибки при игре в Пот-Лимит Омаху

Переоценка силы рук, которые являются мощными в Холдеме.

Коллирование ставок со слабыми руками и дро, у которых не так много аутов.

Розыгрыш слишком большого количества стартовых рук.

Пассивная игра на префлопе с премиум руками.

Бесплатные карты для своих оппонентов или слишком мелкие ставки без натса.

Советы по игре на префлопе

Самым важным навыком, которым следует овладеть, играя в Пот-Лимит Омаху, является оптимальный выбор стартовых рук. В покере многое зависит от ситуации, а это означает, что ваши стартеры и стиль розыгрыша будут меняться в зависимости от ситуации за столом:

Стол тайтовый или лузовый?

Сколько игроков за столом?

Сколько игроков в банке, когда ваша очередь ходить?

Был ли рейз на префлопе? Если да, то кто его сделал и с какой позиции?

Какова ваша позиция?

1. Стол. Чем тайтовее стол, тем лузовее вы должны подходить к выбору стартовых рук и наоборот.

2. Количество игроков. Как правило, вы должны играть тайтовее за длинным столом и лузовее за коротким.

3/4. Кто делал рейз? Если вы ходите одним из первых, то лучше заходить в банк с рукой, у которой есть натсовый дро потенциал.

5. Ваша позиция. Данный фактор сильно влияет на руки, которые вы разыгрываете. Обычно, вам стоит играть тайтовее с ранних позиций, и чем дальше вы сидите, тем больше стартеров вы можете добавлять к вашему префлоп диапазону.

Продолжение следует...