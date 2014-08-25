Чтобы узнать правила игры в Омаху, ознакомьтесь с этой статьей.

Пот-Лимит Омаха на данный момент является второй по популярности разновидностью покера в мире. До покерного бума 2003 года Омаха была распространена преимущественно в американских кардрумах и была самой популярной кэш игрой во многих румах Европы.

Техасский Холдем, в свою очередь, стал неким мировым покерным стандартом, оставив Омаху самой популярной альтернативной забавой. Любая важная турнирная серия (WPT, WSOP, LAPT ...) не обходится без ивентов по Омахе с бай-инами, начиная от самых маленьких и до самого высокого профессионального уровня.

Особенности игры в Омаху делают эту игру более экшеновой, чем обычный Холдем на тех же лимитах.

По этой же самой причине в Омаху редко играют в Безлимитном формате. Экшеновые игры, основанные на дро, требуют более развитой структуры, поэтому в Омаху принято играть в Лимит- или Пот-Лимит формате.

В Холдем первые два раунда торговли (префлоп и флоп) являются самыми важными, в то время как в Омахе префлоп не так важен как флоп и терн.

Часто, при сравнении Холдема и Омахи первую игру называют «игрой флопа», а вторую характеризуют как «игру терна» и «игру натсов».

Если вы уже ознакомились с правилами игры в Омаху, то в данном материале вас ждет более углубленный анализ основных характеристик этой покерной разновидности.

В этой статье вы найдете все необходимые советы и статистику, которые позволят начинающему игроку получить необходимые знания и уверенность при игре в Омаху. Другими словами вы станете «подкованными» в этом вопросе вместо того, чтобы играть по «чуйке».

После прочтения данного материала рекомендуется сразу же применить все полученные знания на практике. Я крайне советую посетить один из онлайн сайтов, где можно поиграть бесплатно или на микро ставках.

Чтобы узнать список румов, которые дают возможность своим пользователям поиграть в Омаху, можно ознакомиться со списком покер румов, отсортированным по играм, по этой ссылке.

Ключевые навыки хорошего игрока в Пот-Лимит Омаху:

Строгий отбор рук (терпение/дисциплина)

Правильный выбор столов (важный навык для всех покерных игр)

Дисциплина (умение дождаться хорошей руки и не рисковать со вторыми лучшими руками)

Умение читать своих оппонентов

Агрессивность (способность делать беты и рейзы с дро и руками, которые вам кажутся лучшими на данный момент)

Иммунитет к тильту

Сравнение: Пот-Лимит Омаха vs. Техасский Холдем

В Омахе игроки чаще видят флоп. Различие между премиум руками и маргинальными руками в Омахе не столь велико, как в Холдеме. Поскольку ПЛО является игрой дро, то одномастные и связанные карты в ней имеют большую силу, чем в Холдеме, что делает карманных тузов не такими желанными и мощными.

Большее число игроков на флопе увеличивает средний размер префлоп пота: он существенно больше, чем в Холдеме. А чем больше префлоп пот, тем больше ставки на постфлопе, что делает Омаху более крупной игрой.

В Омахе для победы вам нужна более сильная рука. В Холдеме большинство банков забирается двумя парами или более слабыми руками. В ПЛО эти руки не часто оказываются лучшими, а это означает, у готовой руки всегда должно быть редро.

В Омахе руки имеют более важное значение, поэтому у вас будет гораздо меньше возможностей для блефа. Если на борде есть три одномастные карты, то практически во всех случаях вы можете предположить, что у кого-то есть флеш. А если вы видите спаренный борд, то вполне вероятно, что кто-то собрал фулхаус. В Холдеме вам редко стоит об этом беспокоиться.

Поскольку в Омахе вы постоянно имеете дело со множеством различных дро, ставки для вэлью становятся более важными. Если вы не можете извлекать максимальную прибыль из ситуаций, в которых у вас есть максимальное эквити, то вы вряд ли в состоянии стабильно выигрывать в ПЛО.

Позиция важна в обеих играх, но по разным причинам. В Холдеме игрок в самой выгодной позиции будет чаще выигрывать, в то время как в Омахе успех больше зависит от руки. Однако в Омахе игрок в позиции может контролировать и управлять размером пота.

В Омахе сложнее эксплуатировать тайтово-пассивных игроков. Поскольку у вас ограниченные возможности для блефа, вы не можете эффективно оказывать давление на таких игроков. В Холдеме все иначе. Правда, никто не говорит, что это невозможно; просто это гораздо труднее

Продолжение следует...