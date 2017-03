Начало и процесс игры с ограничением банка и безлимитную игру

С ограничением банка и Без лимитов: Начало и Процесс игры С ограничением банка



В игре с Ограничением банка (pot-limit), все ставки ограничены текущим размером банка. Это означает, что, если в банке 100$, игрок может делать любую ставку в пределах большого блайнда (минимальная ставка, если только игрок не вынужден пойти ва-банк) и 100$.



Пример



Игра - $1-$2 Texas Hold'em с ограничением банка или Omaha с ограничением банка (эти игры похожи в процедурах размещения ставок). В игре $1-$2 с Ограничением банка или в игре Без лимитов маленький блайнд равен 1$, большой блайнд равен 2$. Первый игрок может или поднять ставку минимум на 2$ (тогда размер ставки следующего игрока увеличивается до 4$), поднять на размер банка или повысить на любую сумму между минимальным повышением и повышением на размер банка. Повышение на размер банка будет равно 7$ (маленький блайнд ($1) + большой блайнд ($2) + принятая ставка ($2) = $5). Затем повышение на размер банка составляет более 5$, так как принятие ставки (2 $) + повышение (5 $) составляют 7$ для продолжения игры. Если следующий игрок решает поднять на размер банка, он может поднять его до 24 $ (маленький блайнд (1 $) + большой блайнд (2 $) + повышение 7 $ + принятие ставки (7 $) = 17 $. Повтерное повышение на размер банка теперь составляет более 17$, так как принятие ставки (7$) + повтерное повышение (17$) составляют 24 $ для продолжения игры).



Повторный подъем в игре Ограничением банка должен быть в размере минимум двойного предыдущего повышения, если игрок не имеет достаточного количества денег и вынужден пойти ва-банк.



Ставка в игре с Ограничением банка должна быть как минимум в размере большого блайнда, если игрок не имеет достаточного количества денег и вынужден пойти ва-банк.



Безлимитная игра



Повторное повышение в Безлимитной игре должно равняться минимум двойному предыдущему подъему, если игрок не имеет достаточного количества денег и вынужден пойти ва-банк.



Ставка в Безлимитной игре должна быть в размере большого блайнда, если игрок не имеет достаточного количества денег и вынужден пойти ва-банк.



Ставки в играх с Ограничением банка и в Безлимитном покере



Ставки за столом используются насегодня почти во всех покерных играх. Это обеспечивает защиту, таким образом, игрок может играть с любой суммой, которая у него есть. Это означает, что, если два игрока участвуют в партии и один имеет 100$, а другой имеет 50$, игрок с 100$ может делать ставку в размере максимум 50$ (следовательно, он может потерять только 50 $ в партии).



Пример



В безлимитной игре участвуют три игрока (игроки A, B и C). Игрок А имеет 300$, игрок B имеет 200$, а игрок C имеет 100$. Игрок C идет ва-банк и ставит 100$, игрок B принимает ставку и должен поставить 100$ из его 200 $, игрок А хочет поднять ставку ва-банк и ставит 300 $, а игрок B решает принять ставку ва-банк с последними 100$.



В подобной ситуации, создается сторонний банк. Главный банк включает то, что игрок C может выиграть (100$ от C + 100$ от B + 100$ от А = 30 $), а сторонний банк включает (последние 100$ от B + 100$ от А = 200 $). Также, игрок А должен будет по окончании партии забрать свои 100$ обратно.



Когда все карты сданы, игрок C выигрывает главный банк (300 $), если он создает лучшую руку. Игрок А или игрок B выиграет сторонний банк (200 $), в зависимости от того, кто из них соберет лучшую руку. Если игрок А или B держит лучшую руку из трех игроков, то этот игрок выиграет и сторонний банк и главный банк (300 $ + 200 $ = 500 $).