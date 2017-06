Британский игрок, не раз признававшийся королем онлайн покер турниров, сумел зайти и на вершину живого покера в Лас-Вегасе, став чемпионом WSOP.

Для этого Крису Мурману пришлось преодолеть сопротивление 958 оппонентов в турнире под номером 27 - $3,000 No Limit Hold’em 6-max, что принесло ему кроме титула и браслета еще и полмиллиона долларов.

Нереальный день британца

«Это все сказка, так не бывает», - только и успел сказать Мурман в три часа утра, когда турнир пришел к своему логическому завершению.

«Каждая победа в живом покере более реальна! Ведь как бывает в онлайн покере? Играешь турниры до 5-6 утра, один дома, в лучшем случае по скайпу с друзьями парой фраз перекидываешься. Даже денег за победу как таковых не видишь, они сразу уходят на аккаунт. И отпраздновать успех то не с кем, а здесь все по-другому – вживую!», - делится своими впечатлениями Крис Мурман.

Понять чувства игрока легко и просто, ведь за него во время «финалки» болели такие известные в мире покера персоны, как Мария Хо, Марвин Реттенмайер и Нил Фаррелл.

Однако теперь, когда позади три долгих дня игры, можно и отдохнуть.

Отличный посол.

Кстати, в последний день турнира на старт вышел 21 участник, и в их числе было немало звездных противников, как Пратьюш Буддига, Джеймс Чен, Сэм Коэн, Стиви Санг, Мортен Мортенсен и чиплидер Макс Сильвер.

Последний также имел хорошие шансы на успех, но на стадии Топ-6 его не повезло. Закрыв олл-ин Криса Мурмана с парой карманных королей, Сильвер был доволен, увидев у оппонента пару дам. Однако дилер внес свою лепту, и чиплидером стал уже Мурман.

Уже во второй раздаче финалки британец выбил из-за стола Стива Санга, поймав туза на ривере с рукой А-К, в то время как валеты противника почти сработали.

«Проигрывать ту раздачу нельзя было, сродни вылету. Но мне повезло в нужный момент», - сказал уже после Мурман.

Наибольшее сопротивление будущему чемпиону оказал игрок из Бразилии по имени Бернардо Диас, который четыре часа сражался, как мог, но ни разу по количеству фишек впереди не был. Впрочем, бразильцы на WSOP всегда бьются отчаянно.

Лучший онлайн игрок на все времена

Несмотря на свой внушительный список онлайн регалий, это действительно первый браслет WSOP для Криса Мурмана, который уже дважды был в шаге от такого успеха.

Причем оба раза датируются 2011 годом, когда он сначала в Лас-Вегасе проиграл хедз-ап Джои Ибанксу в $10k 6-max NLHE Championship, а затем на WSOPE в Каннах (Франция) потерпел похожее поражение от Элио Фокса.

При этом в онлайн турнирах он выиграл более 15 миллионов долларов, и уже вошел в историю, как один из самых успешных игроков этого амплуа.

Не все гладко шло.

Кстати, даже за второе место в Каннах он тогда получил более 1 миллиона долларов, и сейчас его уровень в живых турнирах – 5 миллионов долларов призовых.

При этом сегодняшний успех стал лишь третьим попаданием Криса «в деньги» на серии WSOP-2017, и он пока домой не собирается.

В лидерской гонке Мировой серии он уже на 13-й позиции.

А совсем скоро в продаже появится и новая книга Криса Мурмана – «История самого успешного игрока в онлайн покер во все времена» (The Story of the Most Successful Online Poker Plyer of All Time).

В Лас-Вегасе ее можно будет купить уже на этой неделе. Презентация книги прошла еще в прошлом году во время фестиваля 888poker в лондонском казино Aspers.

WSOP 2017 event no 27, $3000 NLHE 6-max:

Место Имя: Страна Призовые 1 Крис Мурман Великобритания $498,682 2 Бернардо да Силвейра Диаз Бразилия $308,166 3 Майкл Гальяно США $210,139 4 Стиви Санг США $145,634 5 Джон Горсач США $102,605 6 Макс Сильвер Великобритания $73,510

