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Горькое послевкусие от панамского «чемпионата»

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Сама по себе Панама то неплоха, но...
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Причины провала первого PokerStars Championship Panama по мнению покерных про-игроков.

Только пару дней назад закончился первый чемпионат «старзов» в Панаме, но волна критики уже обрушилась как на сам турнир, так и на компанию Amaya, которая и владеет PokerStars, а значит и в ответе за все.

Недовольны остались многие, если не сказать – все.

Откровенно небольшое количество участников во всех турнирах, включая Главное событие, привело к установлению ряда антирекордов, а также к смешным - для турнира калибра ЕРТ - призовым.

Добавим к этому удаленность Панамы от традиционных покерных ареалов, плохое знание английского языка местным персоналом, перебои с электричеством и хорошим интернетом.

В общем, панамский этап не стал хорошей рекламой для нового глобального бренда от PokerStars Live.

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Пол Ньюи недоволен.

Резче других высказался британский игрок-любитель (а также миллионер) Пол Ньюи:

«Планирую сократить поездки на PSC. Ужасный отель, худшие в мире лифты, дер***вая еда, дер***вый WI-FI, неограниченный рейк в кэш-играх и $500 за ночь, только потому, что в номере есть ванная».

Последние итоги

Прежде, чем продолжить критиковать организаторов, подведем окончательные итоги по самым интересным турнирам.

Ситуацию с Главным событием мы разобрали уже вчера, а сегодня добавим, что в последнем хайроллере в хедз-ап вышли Стив О'Двайер и Сэм Гринвуд, поделившие деньги пополам.

Результаты финального стола $10k High Roller PSC Panama 2017:

  1. Стив О’Двайер — $240,451*
  2. Сэм Гринвуд — $223,149*
  3. Франк Биллард — $123,780
  4. Крис Ханичен — $100,300
  5. Фелипе Рамос — $80,560
  6. Энтони Зинно — $62,690

Всего в турнире было 110 регистраций (84 игрока), что еще как-то тянет на приличный уровень, чего не скажешь об остальных дорогих турнирах.

Например, в турнире суперхайроллеров, что выиграл Бен Толлерен, было всего 27 входов, а в $ 1,100 No Limit Hold'em - Win the Button Turbo и вовсе 4 (!) участника.

Также отметим успех Стивена Чидвика в турнире хайроллеров за $25,500 (44 входа) и победу Дмитрия Урбановича в $ 2,200 No Limit Hold'em (160 игроков).

Кто поедет в Макао?

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Пустые столы станут реальностью?

Следующий чемпионат возьмет старт уже через неделю с небольшим в далеком Макао.

Однако в интернете уже развернулась дискуссия между топовыми игроками о необходимости поездки туда.

Точнее говоря, большинство из них призывает к бойкоту турниров от PokerStars, чтобы заставить материнскую компанию Amaya пересмотреть свою политику.

На этот раз зачинщиком протеста выступает Брин Кенни, опубликовавший пост на своей странице в Facebook.

«Конечно турниры PokerStars ни у кого не вызывают радости. Они считают всех вокруг дураками, но, похоже, сами не понимают, что с грабительским рейком и размазанной структурой выплат они убивают покер. Кроме того, все это сопровождается ужасными условиями для игры и проживания.

Они должны понимать, что так продолжаться не может, если вы согласны со мной, то вместо Макао (30 марта – 9 апреля) выберите Флориду (в начале апреля там пройдет несколько крупных турниров WPT). Пусть PokerStars увидят, что не могут делать все, что придет им в голову».

Услышат ли наверху эти призывы, а точнее прислушаются ли к ним, мы узнаем уже скоро.

Пока отметим, что в комментариях к посту Кенни много известных игроков встало на его сторону, если не сказать все.

Продолжение следует…

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