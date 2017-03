Второй стартовый день в Праге неожиданно собрал за столами еще 934 игрока, что и привело к общей рекордной сумме в 1,192 участника, которые сформировали призовой фонд в размере 5,78 миллиона евро.

Напомним, что предыдущий рекорд посещаемости «мейна» в Праге на ЕРТ был установлен в 2014 году, когда бай-ин в Главное событие заплатили 1,107 игроков.

Невероятно, но серия ЕРТ уйдет в историю едва ли не на пике своей популярности.

А на текущий момент в турнире, за которым можно смотреть на странице видео-трансляций с комментариями на русском языке здесь, лидирует ливанский игрок Николас Чоути, набивший стек в 644,000 фишек.

Кстати, относительно недалеко от него расположилось такие звездные игроки, как наши Максим Лыков (323к) и Михаил Петров (335к), и про-игрока «старзов» - американка Ванесса Селбст (69к) и Фелипе Рамос (106к).

Интересно, что первое место в списке национальностей в Праге занимают россияне – 9% (или ровно 103 игрока).

