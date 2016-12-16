Второй стартовый день в Праге неожиданно собрал за столами еще 934 игрока, что и привело к общей рекордной сумме в 1,192 участника, которые сформировали призовой фонд в размере 5,78 миллиона евро.

Напомним, что предыдущий рекорд посещаемости «мейна» в Праге на ЕРТ был установлен в 2014 году, когда бай-ин в Главное событие заплатили 1,107 игроков.

Невероятно, но серия ЕРТ уйдет в историю едва ли не на пике своей популярности.

А на текущий момент в турнире, за которым можно смотреть на странице видео-трансляций с комментариями на русском языке здесь, лидирует ливанский игрок Николас Чоути, набивший стек в 644,000 фишек.

Кстати, относительно недалеко от него расположилось такие звездные игроки, как наши Максим Лыков (323к) и Михаил Петров (335к), и про-игрока «старзов» - американка Ванесса Селбст (69к) и Фелипе Рамос (106к).

Россияне берут количеством

Интересно, что первое место в списке национальностей в Праге занимают россияне – 9% (или ровно 103 игрока).

The 1,192 strong #EPTPrague field comprised of players from 65 countries. Russia had strongest representation w/ 103 runners (9% of field). pic.twitter.com/OlV0eUP2ee — Chad Allan Holloway (@ChadAHolloway) December 15, 2016

На втором месте французы, а на третьем - немцы.

Кстати, в деньги попали 231 человек, и бабблом День 2 и закончился накануне.

В итоге, минимальная призовая сумма составляет 7,560 евро, в то время как чемпион последнего ЕРТ в истории получит €774,600.

Хэкстон затащил еще один хайроллер

Ровно 69 участников сыграли в однодневном и третьем по счету хайроллере в Праге с бай-ином в 25 тысяч евро.

За победу в нем Айзек Хэкстон получил весьма солидные призовые €559,200, хотя за финальным столом собрались весьма известные и опытные игроки, как Адриан Матеос или Стив О’Двайер.

Результаты:

1. Айзек Хэкстон - €559,200

2. Джулиан Стуер - €397,550

3. Адриан Матеос - €260,300

4. Рамин Хаджиев - €200,300

5. Дэвид Ян - €158,610

6. Стив О’Двайер - €124,050

7. Пабло Фернандес - €97,600

8. Пол Ньюи - €76,260