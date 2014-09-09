Пора менять все, начиная от подхода к игре и заканчивая стратегиями и приемами, применяемыми в игровых сессиях.

Мне скучно смотреть сегодня кино,

Кино уже было вчера.

И как каждый день ждёт свою ночь -

Я жду свое слово - "Пора"!

Наступил тот момент, который я боялся и не хотел, чтобы он наступал. Я перехожу на игру в серьез и по-взрослому. Что я хочу этим сказать, сколько я себя помню, я катал для удовольствия и ради удовольствия. Никогда не стаяла цель, чтобы покер стал основным источником дохода для меня.

На сегодняшний день многое поменялось. Мое внутреннее «я» говорит, что пора, пора начинать. Все это произошло, когда в один прекрасный момент меня жестко опрокинули с крупным проектом, к которому мы шли очень долго. Но это совсем другая история требующая особого внимания.

Поэтому, работа, к которой стремился последние пять лет, закончилась. Как все там стало хорошо, такой человек как я остался не удел. Поэтому количество появившегося времени значительно увеличилось и его необходимо направить в нужное русло.

Т.к. основная работа у меня есть, которая не требует колоссального времени, остаток пущу исключительно на покер. Не просто на покер, а на конкретную игру с конкретным результатом. Одно время я себе писал план для достижения этой цели, но пришлось его отложить. Какая цель спросите Вы? Все просто, заработать бабло.

Хочется так, и крикнуть покер встречай меня, блудный сын вернулся, вернулся с серьёзным настроем и готов к бою. Вернулся в самый подходящий момент, когда стартуют WCOOP и miniFTOPS. Одно радует, что игру я не бросал никогда и банкролл постоянно держался в моем рабочем состоянии. И принять участие есть на что.

Задача на осень проста, выход на финальный стол. И не хотеть попасть на него глупо. Так что я настроен очень хорошо, присутствует мотивационная злость, которая должна помочь в игре.

Настрой очень важен, у меня перед каждым турниром возникает волнение, помниться, что кто-то сказал, что «если у вас не присутствует чувство волнения, то турнир пройдёт мимо вас, и вы не покажете в нем лучшую игру»- не помню имя игрока, который это сказал. Я его поддерживаю в этом, волнение дает некую сосредоточенность и дисциплину.

Сегодня я отыграю несколько турниров, посмотрим, что их этого выйдет. Насколько я еще хорош в игре МТТ. Играть буду турниры с бай-инами от $20 до $200 в зависимости от структуры турниров. Мне не каждая структура по душе. Удачи мне и Вам тоже на предстоящих сериях.