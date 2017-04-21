Мировой тренд на снижение бай-инов в покерных турнирах набирает обороты.

Весьма популярная серия турниров Megastack от PokerStars начинает экспансию на европейский рынок.

Но очереди Ирландия, Бельгия, Франция, Германия и Мальта.

Дебютный ивент новой серии прошел в этом апреле в лондонском казино Hippodrome, собрав за столами 520 игроков.

В результате чемпионкой стала Шерил Гершон, забравшая £11,536 призовых. Неплохо для турнира с бай-ином лишь в 170 фунтов стерлингов.

Конечно, Лондон остается в расписании серии, но теперь Megastack пройдет и в совсем необычных местах, как Намур в Бельгии или Гюжан-Местрас во Франции.

Специально для любителей

Большинство турниров новой серии проходит с пятницы по воскресенье, чтобы дать возможность всем выиграть часть призовых или сделать весьма серьезный кэш-занос.

Запомните этот знак.

«PokerStars Megastack – это идеальная возможность для простых любителей покера, не только сыграть в настоящем турнире, но и иметь шанс выиграть весомый первый приз в карьере», - отметил про-игрок PokerStars Джейк Коди, - «Для большинства участников это будет незабываемое покерное приключение».

Турниры Megastack будут отличным первым шагом для тех, кто мечтает рано или поздно сыграть в фестивалях или чемпионатах от PokerStars.

Тем более что даже на эти мини-серии можно отобраться через онлайн сателлиты покер рума. И это большой плюс.

Как можно ожидать из названия, турниры этой серии играются в формате глубоких стеков, что дает любителям больше фишек и возможностей для игры.

Для участия в онлайн сателлитах вам необходимо иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

Ниже расписание первого сезона турниров Megastack в Европе: