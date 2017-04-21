> >

В PokerStars делают ставку на мини-турниры серии Megastack

В лондонском казино Hippodrome прошел старт серии.
Похожие статьи
17 Апрель 2017
28 Февраль 2017
22 Февраль 2017
16 Февраль 2017
30 Январь 2017

Мировой тренд на снижение бай-инов в покерных турнирах набирает обороты.

Весьма популярная серия турниров Megastack от PokerStars начинает экспансию на европейский рынок.

Но очереди Ирландия, Бельгия, Франция, Германия и Мальта.

Дебютный ивент новой серии прошел в этом апреле в лондонском казино Hippodrome, собрав за столами 520 игроков.

В результате чемпионкой стала Шерил Гершон, забравшая £11,536 призовых. Неплохо для турнира с бай-ином лишь в 170 фунтов стерлингов.

Конечно, Лондон остается в расписании серии, но теперь Megastack пройдет и в совсем необычных местах, как Намур в Бельгии или Гюжан-Местрас во Франции.

Специально для любителей

Большинство турниров новой серии проходит с пятницы по воскресенье, чтобы дать возможность всем выиграть часть призовых или сделать весьма серьезный кэш-занос.

C8 YDsmWAAojkYT.jpg medium
Запомните этот знак.

«PokerStars Megastack – это идеальная возможность для простых любителей покера, не только сыграть в настоящем турнире, но и иметь шанс выиграть весомый первый приз в карьере», - отметил про-игрок PokerStars Джейк Коди, - «Для большинства участников это будет незабываемое покерное приключение».

Турниры Megastack будут отличным первым шагом для тех, кто мечтает рано или поздно сыграть в фестивалях или чемпионатах от PokerStars.

Тем более что даже на эти мини-серии можно отобраться через онлайн сателлиты покер рума. И это большой плюс.

Как можно ожидать из названия, турниры этой серии играются в формате глубоких стеков, что дает любителям больше фишек и возможностей для игры.

Для участия в онлайн сателлитах вам необходимо иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

Ниже расписание первого сезона турниров Megastack в Европе:

  • Лондон (Великобритания): 5–7 мая, бай-ин £170 (£25,000 “гарантия”)
  • Лейнстер (Ирландия): 12-14 мая, бай-ин €170 (€50,000 “гарантия”)
  • Гюжан-Местрас (Франция): 28 июня – 2 июля, бай-ин €170 (€40,000 “гарантия”)
  • Мальта: 29 июня – 2 июля, бай-ин €170 (€30,000 “гарантия”)
  • Лондон: 30 июня – 2 июля, бай-ин £170 (£25,000 “гарантия”)
  • Коннахт (Ирландия): 21-23 июля, бай-ин €170 (€30,000 “гарантия”)
  • Гранд-Мот (Франция): 5-10 сентября, бай-ин €170 (€100,000 “гарантия”)
  • Намур (Бельгия): 14-17 сентября, бай-ин €170 (€40,000 “гарантия”)
  • Лондон: 20-22 октября, бай-ин £170 (£25,000 “гарантия”)
  • Мюнстер (Германия): 24-26 ноября, бай-ин €170 (€30,000 “гарантия”)
  • Форж-Ле-О (Франция): 14-17 декабря, бай-ин €170 (€40,000 “гарантия”)
  • Ульстер (Ирланди): 12-14 января 2018, бай-ин €170 (€30,000 “гарантия”)

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор
Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker $888 Обзор
2 PokerStars $600 Обзор
3 William Hill Poker $2,000 Обзор
4 Party Poker $500 Обзор
Все обзоры покер румов »
No Articles Found
Новые видео »
Свежее из блогов »
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2017 PListingsRussia.com - Все права защищены.

 