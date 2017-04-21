Весьма популярная серия турниров Megastack от PokerStars начинает экспансию на европейский рынок.
Но очереди Ирландия, Бельгия, Франция, Германия и Мальта.
Дебютный ивент новой серии прошел в этом апреле в лондонском казино Hippodrome, собрав за столами 520 игроков.
В результате чемпионкой стала Шерил Гершон, забравшая £11,536 призовых. Неплохо для турнира с бай-ином лишь в 170 фунтов стерлингов.
Конечно, Лондон остается в расписании серии, но теперь Megastack пройдет и в совсем необычных местах, как Намур в Бельгии или Гюжан-Местрас во Франции.
Специально для любителей
Большинство турниров новой серии проходит с пятницы по воскресенье, чтобы дать возможность всем выиграть часть призовых или сделать весьма серьезный кэш-занос.
Запомните этот знак.
«PokerStars Megastack – это идеальная возможность для простых любителей покера, не только сыграть в настоящем турнире, но и иметь шанс выиграть весомый первый приз в карьере», - отметил про-игрок PokerStars Джейк Коди, - «Для большинства участников это будет незабываемое покерное приключение».
Турниры Megastack будут отличным первым шагом для тех, кто мечтает рано или поздно сыграть в фестивалях или чемпионатах от PokerStars.
Тем более что даже на эти мини-серии можно отобраться через онлайн сателлиты покер рума. И это большой плюс.
Как можно ожидать из названия, турниры этой серии играются в формате глубоких стеков, что дает любителям больше фишек и возможностей для игры.
Для участия в онлайн сателлитах вам необходимо иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
Ниже расписание первого сезона турниров Megastack в Европе:
- Лондон (Великобритания): 5–7 мая, бай-ин £170 (£25,000 “гарантия”)
- Лейнстер (Ирландия): 12-14 мая, бай-ин €170 (€50,000 “гарантия”)
- Гюжан-Местрас (Франция): 28 июня – 2 июля, бай-ин €170 (€40,000 “гарантия”)
- Мальта: 29 июня – 2 июля, бай-ин €170 (€30,000 “гарантия”)
- Лондон: 30 июня – 2 июля, бай-ин £170 (£25,000 “гарантия”)
- Коннахт (Ирландия): 21-23 июля, бай-ин €170 (€30,000 “гарантия”)
- Гранд-Мот (Франция): 5-10 сентября, бай-ин €170 (€100,000 “гарантия”)
- Намур (Бельгия): 14-17 сентября, бай-ин €170 (€40,000 “гарантия”)
- Лондон: 20-22 октября, бай-ин £170 (£25,000 “гарантия”)
- Мюнстер (Германия): 24-26 ноября, бай-ин €170 (€30,000 “гарантия”)
- Форж-Ле-О (Франция): 14-17 декабря, бай-ин €170 (€40,000 “гарантия”)
- Ульстер (Ирланди): 12-14 января 2018, бай-ин €170 (€30,000 “гарантия”)
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