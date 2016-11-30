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PokerStars заново открывает Португалию

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Свершилось, покер рум PokerStars станет первым легальным покерным оператором в Португалии.

В начале недели местный регулятор азартных игр выдал первое в истории страны, после запуская процесса легализации, разрешение на работу покер рума.

Формально это разрешение получила компания Amaya, но уже вскоре в онлайне заработает сайт PokerStars.pt, который позволит португальским любителям покера вернуться за столы без риска.

Отметим, что «старзы» покинули страну в 2015 году, и вот теперь они возвращаются на «белом коне».

Покер, блэкджек и другое

По условиям договора, PokerStars сможет предложить клиентам игры в Техасский холдем, Омаху, включая турниры, а также блэкджек и французскую рулетку.

К сожалению, сайт PokerStars.pt будет доступен только для местных игроков, которые будут вынуждены играть между собой. Пока на территории Португалии будет действовать покерная резервация.

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Португальский про Жоао Барбоза.

Впрочем, уже ведутся переговоры об объединение онлайн покерных рынков внутри Евросоюза, в частности между Испанией, Францией и Италией. И если это сработает, то нет сомнений, что Португалия быстро вольется в общеевропейский пул.

Тем более что после запрета онлайн покера и казино в 2015 году, «старзы» оперативно покинули рынок, сохранив репутацию. Поэтому они не только первыми получили лицензию на онлайн покер, но до этого «зеленый свет» в Португалии уже получили их онлайн казино и сегмент спортивных ставок (беттинг).

Официальной даты старта покер рума в стране еще нет, а на самом сайте написано, что открытие состоится «скоро».

Так что до возвращения онлайн покер турниров в Португалию осталось совсем немного.

Интересно, что в свое время в Виламуре проходил этап серии ЕРТ, но сейчас в расписании «Чемпионатов» и «Фестивалей» от PokerStars ничего связанного с Португалией нет.

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