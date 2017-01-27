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Лидер онлайн покера идет на коренные изменения в политике кэш-игры, запускаю функцию «Seat Me» (сесть за стол), которая призвана защитить игроков-любителей от «коварных профессионалов».
Фактически нововведение убирает из лобби покер рума возможность самому выбрать себе стол для игры в кэш, что должно убрать и «бамхантинг» (охоту за слабыми игроками).
С другой стороны эта функции значительно упростит выбор игры и места за столом для всех клиентов покер рума.
На текущий момент функция «Seat Me» тестируется в испанской версии PokerStars.es, и, если все пройдет хорошо, она будет внедрена и на остальных рынках/версиях «старзов».
«Бамхантинг» - выбор наилучшего места за столом, равно как и поиск его (читай, охота на слабых игроков) – является одним из базовых «инструментов» профессиональных игроков в покер, что вполне логично.
Можно часами спорить о его этической стороне, но в PokerStars решили пойти по модному сейчас пути – улучшения экологической составляющей покера. А значит, чем больше заботы о об игроках-любителях – тем лучше.
Впрочем, на сайте Full Tilt, который также принадлежит владельцам «старзов», подобный запрет на выбор места за столом был реализован еще в 2015 году.
Впрочем, это лишь часть новинок на PokerStars, которые будут внедрены в ближайшее время:
Среди очевидных минусов появления «Seat Me» - это невозможность наблюдать за столами/игрой, за исключением тех, где будут играть участники команды PokerStars Pro.
Итак, впереди нас ждут очередные изменения, которых за последние два годы PokerStars привнесли немало в погоне за «улучшением покерной экологии и заботы о новых игроках».
В остальном из пресс-релиза следует, что основная задача покер рума на этот год – это полное искоренение «датамайнинга» (сбора данных игроков).
Уже сейчас проходит тестирование анонимных хедз-ап столом, например.
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