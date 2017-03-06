Сенсация: PokerStars везет «Чемпионат» в Сочи!

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Уже в конце мая в игорной зоне «Красная поляна» пройдет первый в истории России PokerStars Championship (фактически, этап калибра ЕРТ).
Большой покер вернулся в Россию. Теперь это факт.
С 20 по 31 мая в Сочи пройдет «Чемпионат» от PokerStars, который станет крупнейшим покерным турниром в истории России.
Впрочем, учитывая, что с 2009 года крупных покерных турниров у нас в стране вообще не проводилось, удивляться этому не стоит.
Итак, покерный Чемпионат пройдет в казино Sochi Casino & Resort, которое находится в игорной зоне «Красная поляна», где совсем скоро пройдут «Миллионы от Party Poker».
Бай-ин в Главное событие составит стандартные 5 тысяч долларов, хотя все стартовые взносы будут считаться в рублях.
Также в «мейне» будет и гарантированный призовой фонд в размере 150 миллионов рублей (примерно 2,6 миллиона долларов), а значит организаторы ожидают не менее 500 участников, что довольно смело.
К наиболее интересным турнирам 11-дневного чемпионата отнесем:
Одним из первых свой комментарий оставил про-игрок PokerStars Игорь Курганов: «Очень рад, что при поддержке PokerStars на моей родине, в России, пройдет столь крупный турнир; обязательно приму в нём участие. Очень интересно, как выглядит Сочи, учитывая огромные инвестиции в этот регион в преддверии Олимпиады 2014. Надеюсь, побывать и на пляже в районе Сочи, и в горах Красной Поляны!».
Также «старзы» ожидают увидеть за столами в Сочи и Бертрана Гроспелье, и Лив Бори, и даже самого Криса Манимейкера.
Отобраться в Сочи через онлайн-сателлиты можно будет на PokerStars.
Там уже доступны и «Spin-and-Go» версия сателлитов, где есть шанс выиграть пакет участника всего лишь за 8 долларов!
тобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
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