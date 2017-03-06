Сенсация: PokerStars везет «Чемпионат» в Сочи!

Большой покер вернулся в Россию. Теперь это факт.

С 20 по 31 мая в Сочи пройдет «Чемпионат» от PokerStars, который станет крупнейшим покерным турниром в истории России.

Впрочем, учитывая, что с 2009 года крупных покерных турниров у нас в стране вообще не проводилось, удивляться этому не стоит.

Эталонный уровень

Итак, покерный Чемпионат пройдет в казино Sochi Casino & Resort, которое находится в игорной зоне «Красная поляна», где совсем скоро пройдут «Миллионы от Party Poker».

Бай-ин в Главное событие составит стандартные 5 тысяч долларов, хотя все стартовые взносы будут считаться в рублях.

Также в «мейне» будет и гарантированный призовой фонд в размере 150 миллионов рублей (примерно 2,6 миллиона долларов), а значит организаторы ожидают не менее 500 участников, что довольно смело.

К наиболее интересным турнирам 11-дневного чемпионата отнесем:

No Limit Hold’em : 20-22 мая - RUB 618,000 ($10,860)

: 20-22 мая - RUB 618,000 ($10,860) PokerStars National Championship : 20-25 мая – RUB 66,000 ($1,160)

: 20-25 мая – RUB 66,000 ($1,160) PokerStars Cup : 20-25 мая - RUB 19,800 ($350)

: 20-25 мая - RUB 19,800 ($350) PokerStars Championship Super High Roller: 23-25 мая - RUB 3,000,000 ($52,700)

23-25 мая - RUB 3,000,000 ($52,700) PokerStars National High Roller: 24-25 мая - RUB 132,000 ($2,320)

24-25 мая - RUB 132,000 ($2,320) PokerStars Championship Main Event : 25-31 мая - RUB 318,000 ($5,590) – RUB 150,000,000 «гарантия»

: 25-31 мая - RUB 318,000 ($5,590) – RUB 150,000,000 «гарантия» No Limit Hold’em Single Day : 26 мая - RUB 1,530,000 ($26,880)

: 26 мая - RUB 1,530,000 ($26,880) PokerStars Championship PLO High Roller : 27-28 мая – RUB 618,000 ($10,860)

: 27-28 мая – RUB 618,000 ($10,860) PokerStars Championship High Roller: 29-31 мая – RUB 618,000 ($10,860)

29-31 мая – RUB 618,000 ($10,860) PokerStars Open: 29-31 мая – RUB 13,200 ($230)

Все звезды едут в Сочи

Одним из первых свой комментарий оставил про-игрок PokerStars Игорь Курганов: «Очень рад, что при поддержке PokerStars на моей родине, в России, пройдет столь крупный турнир; обязательно приму в нём участие. Очень интересно, как выглядит Сочи, учитывая огромные инвестиции в этот регион в преддверии Олимпиады 2014. Надеюсь, побывать и на пляже в районе Сочи, и в горах Красной Поляны!».

Также «старзы» ожидают увидеть за столами в Сочи и Бертрана Гроспелье, и Лив Бори, и даже самого Криса Манимейкера.

Сателлиты уже онлайн

Отобраться в Сочи через онлайн-сателлиты можно будет на PokerStars.

Там уже доступны и «Spin-and-Go» версия сателлитов, где есть шанс выиграть пакет участника всего лишь за 8 долларов!

тобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.