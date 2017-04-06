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Как водится в таких случаях, не обошлось без недовольной стороны – регуляров средних лимитов, которые могут потерять изрядную долю доходов.
Оно и понятно, в новой стратегии «старзов» ставка снова делается на рекреационных игроков (читай – любителей).
Итак, новая VIP-программа заработает с лета, как утверждает в письме Северин Рассе – директор PokerStars по операционной деятельности, причем подробности будут позже.
Пока же новая система будет проходит обкатку на датском рынке с мая, по итогам чего будут внесены финальные изменения.
Впрочем, известна суть изменений, которые направлены на смещение акцентов с долгосрочных поощрений (статусов) на разовые и частые акции.
Таким образом, считают в PokerStars, игрокам-любителям будет интересней и проще играть в покер, и все новинки рассчитаны именно на них.
Согласно новым тенденциям теперь программа лояльности будет одна для всех закладок вашего игрового клиента – будь то покер, казино или ставки.
В свою очередь вы сможет тратить ваши покерные «старкойны» и в казино или на спортивных ставках.
С другой стороны, основанные на объемах игры ежемесячные статусы, которые породили когда-то знаменитых игроков Supernova Elite, полностью уйдут в историю.
По словам «старзов» их нововведения пройдут безболезненно для большинства игроков, но некоторые регуляры, играющие огромное количество раздач ради рейкбека, могут потерять до 85% от своих привычных доходов.
Впрочем, новая программа все равно будет учитывать количество сыгранных раздач, но теперь в дело пойдут и другие факторы, включая частоту игры, размер ставок и депозитов.
Также будет поощряться «разнообразие» игр, которыми будет пользоваться клиент.
В отличие от прошлых изменений, на этот раз «старзы» заранее оповестили игроков, что, впрочем, не сильно обрадовало тех, кто входит в группу риска по новым правилам.
Как только появятся подробности новой системы, мы обязательно расскажем вам об этом.
А пока, чтобы принять участие в текущей программе вознаграждений, вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
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