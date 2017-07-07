Вы готовы открыть несколько виртуальных сундучков?

Наверняка, в PokerStars рассчитывают на ответ «да», потому что их новая система поощрений игроков официально запущена по всему миру (кроме штата Нью-Джерси, но сейчас не об этом).

Сначала новая программа лояльности была запущена в Дании и Италии, где на 1 миллион призовых сундуков полагались 150 специальных с начинкой из $1,000.

А в новой, глобальной версии на кону будет уже 10 миллионов долларов призовых денег, которые будет случайным образом распределяться в разных сундуках.

Внешне это все тоже будет выглядеть красиво, все больше превращая покер на PokerStars в некую игру с фантазией, как Heartstone и т.д.

Что там будет еще?

Впрочем, не призовыми деньгами полны сундучки на «старзах», ибо в них будет множество и других призов.

Конечно, лишняя тысяча долларов никому не помешает, как и 1 миллион StarsCoin или пакет участника турнира PokerStars Championship.

С другой стороны, новая система поощрений «заточена» под ваш стиль игры, что предполагает и специальные призы для игроков.

Например, турнирным игрокам будут чаще выдаваться билеты в турниры и фрироллы.

Также учитывается и частота вашей игры в казино или на ставках, что позволит получать призы и для этих платформ на PokerStars.

В общем, чем больше сундучков вы откроете – тем выше ваши шансы выиграть какой-либо крупный приз.

Еще одна новинка – это ускоритель или «бустер», который поможет вам быстрее получать новые сундуки. Вы сами можете активировать свои «бустеры» когда посчитаете нужным, ибо в определенный момент времени они помогут вам в два раза быстрее набирать очки.

Отметим и отсутствие какого-либо ограничения по количеству выигранных сундуков за один день.

Как только вы откроете четыре сундука одного цвета – сумеете перейти на другой уровень, который будет сулить вам уже более ценные поощрения. И так далее.

Всего в системе поощрений будет 6 уровней сундуков – Красный, Синий, Бронзовый, Серебряный, Золотой и Платиновый.

Вы можете открывать все сундуки сразу, как их выиграете, либо отложить этот процесс на более удобное вам время. Сами сундуки со временем никуда не исчезнут.

«Старкойны» в деле

Несмотря на новую систему с сундуками, «старкойны» (StarsCoin) остаются в деле и игроки по-прежнему будут иметь возможность зарабатывать их и обменивать на призы или деньги в VIP-магазине.

Кстати, они же будут и регулярно приходить к вам из сундуков, но теперь «старкойны» будут иметь срок годности – 6 месяцев.

Если за это время вы их не используете, то они просто исчезнут. Кстати, сам магащин – Rewards Store – «уехал» из основного меню, и его теперь можно найти под закладкой – MyStars.

Чтобы принять участие в новой программе вознаграждений, вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.