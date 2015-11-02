PokerStars постоянно совершенствуется и не стоит на месте, и дело доходит до блокировки определенного софта, которым пользуются многие, но запретив, необходимо дать альтернативу.

Всем привет! Многие, наверное, уже ощутили действия от PokerStars связанные с HUDами, но судя по всему это делается не спроста.

Наш мир живет на слухах и без них никуда. Так вот и на данную тему ходят некие слухи, что старсы решили приобрести некое программное обеспечение Jivaro. Jivaro это некий аналог HUD, которое используются в программном обеспечении Holdem Manager и Pokertracker 4. Что-то рассказывать о нем не имеет смысла, берем и ставим его с официального сайта и смотрим на него.

Я же хочу поговорить на такую тему, почему например не внедрить этот HUD прямиком в рум. Доступ к нему можно будет попросту ограничить и тупо продавать определенные функции, которые каждый пользователь сможет выбрать сам для себя.

Что-то подобное в свое время пытались внедрить в сети Ipoker непосредственно в TitanPoker, где я начинал играть. Там это называлось тупо «покерный калькулятор», он говорил о том, в каком стиле я играю и давал некий диапазон возможных рук. Это конечно далеко от HUD, но предпосылки были для этого.

PokerStars же, если приобретут тот же софт Jivaro или какой либо другой, позволяющий отображать нужную статистику игрокам, из тирана превратятся в щедрого короля. Подобный софт, внедрённый в рум, облегчит многим жизнь как регулярам, так и новичкам. Ведь особых заморочек с настройкой уже не будет, как например это в Holdem Manager.

Да что тут говорить, внедрять HUD в рум не то, что нужно, а попросту необходимо. Во-первых, это уровняет шансы многих игроков, и новички научатся играть. Они смогут увидеть то, как они играют. Что позволит им откорректировать свою игру. Ведь многим попросту не хочется приобретать стороннее ПО и платить за него деньги.

Но пока об этом можно лишь мечтать, ведь это лишь слухи и никаких подтверждении ни со стороны разработчиков Jivaro и представителей PokerStars нет. НО как показывает практика «дыма без костра не бывает». И скорее всего в ближайшем будущем мы увидим, какие либо нововведения касательно использования HUD в руме.

Как по мне, то я был рад такой примочки в таком крупном руме как PokerStars, да и добавил бы еще и калькулятор встроенный. Ему бы точно радовались бы новые игроки, ведь он так облегчит их игру и они прекратят идти олл-ин с разномастными 2 7, показав им, что на выигрыш у них менее 2%.