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«Фестивали» PokerStars открывают Азию и Южную Америку

Optimized NWM PokerStars Festival London
"Фестиваль" в Лондоне.
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Свершилось. В PokerStars добавили еще 5 остановок для своих «фестивалей», которые теперь посетят Чили, Корею, Филиппины, Испанию и Уругвай.

Первые фестивали нового глобального бренда уже прошли с относительным успехом в Лондоне и Атлантик-Сити (Нью-Джерси).

На очереди в марте чешский Розвадов, а дальше до вчерашнего дня в расписании ивентов на 2017 год была пустота.

Теперь же мы знаем, что до сентября текущего года пройдут еще пять «фестивалей».

Напомним, что PokerStars Festival – это серия турниров для рекреационных игроков (читай, любителей) с невысокими бай-инами и меньшим количеством турниров, чем в PokerStars Championship.

Стройка на обломках APPT и LAPT

Турниры PokerStars и ранее проходили в заявленных для фестивалей местах благодаря существовавшим сериям APPT (Asia Pacific Poker Tour) и LAPT (Latin American Poker Tour).

Так, например, в Чили на последнем этапе LAPT в Главном событии сыграли 565 участников.

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Негреану и Штюхли.

Не менее людно было и в испанской Марбелье, где проходил в прошлом июне совместный этап «старзовских» серий UKIPT/Estrellas.

Тогда в «мейне» приняли участник 844 игрока.

«Мы очень рады, что «фестивали» и «чемпионаты» от PokerStars становятся глобальными событиями и теперь будет проходить по всему миру, выводя наши турниры на новый уровень», - заявил глава отдела живых турниров Эдгар Штюхли.

«Более широкий спектр покерных турниров и новые места их проведения позволят нам расширить экспансию покера, показать насколько интересен может быть живой покер для игроков во всем мире».

Полное расписание PokerStars Festival в 2017 году:

Розвадов (Чехия) - 2-13 марта
Чили - 20-27 мая
Марбелья (Испания) – 19-25 июня
Южная Корея - 14-24 июля
Манила (Филиппины) - 28 июля - 7 августа
Уругвай - 16-23 сентября

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