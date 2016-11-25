Не важно, попрощались ли вы уже с покерными сериями, как ЕРТ, IPT, UKIPT (и другими), или только еще готовитесь это сделать, но первый глобальный «Чемпионат» от PokerStars открывает новый сезон уже в январе предстоящего года.

Дебютным место станут Багамские острова (тот самый Atlantis, где ранее проходили этапы PCA), а затем новый бренд отправится покорять Лондон, Розвадов, Панаму, Макао и Монте-Карло в начале мая.

Расписание на вторую половину сезона пока еще толком не озвучено, и, вероятно, это будет зависеть во многом и от результатов первых ивентов нового формата.

Новые места – Розвадов и Панама

Два абсолютных новичка на картах PokerStars – это современная европейская мекка покера в чешском Розвадове и доселе неизвестная для большого покера – Панама.

Конечно, местные серии в Панаме, равно как и этап Латино-Американского тура там проходил, но для большинства европейских и азиатских игроков это пока «терра инкогнита».

Что же, попробуем приоткрыть завесу тайны и рассказать немного детальнее о предстоящем этапе, который пройдет с 10 по 20 марта в Sortis Hotel & Casino.

Всего в расписании значатся 56 турниров, включая:

• PokerStars National Championship: 11-14 марта - $1,100

• PokerStars Championship Main Event: 14-20 марта - $5,300

• PokerStars Championship High Roller: 18-20 марта - $10,300

• PokerStars Championship Super High Roller: 11-14 марта - $50,000

Также в марте пройдет и дебют «Фестиваля» в King’s Casino в Розвадове.

Серия, задуманная как условная замена «Эуреке» и прочим локальным турам от «старзов», состоится со 2 по 13 марта, и будет включать в себя 30 турниров с невысокими бай-инами.

Наиболее интересные из них ниже:

• Kings High Roller: 8-9 март - €5,300

• PokerStars Cup: 11-13 марта - €330

• PokerStars Festival High Roller: 12-13 марта - €2,200

• PokerStars Festival Main Event: 9-13 марта - €1,100 (€500,000 GTD)

Барселона откроет вторую половину сезона

И хотя расписание на осень/зиму 2017 года по-прежнему отсутствует, одно можно сказать точно: Барселона будет!

Несмотря на все проблемы с безопасностью, столица Каталонии остается самым популярным покерным направлением в летней Европе.

На этапе ЕРТ, которые и начались с Барселоны 13 лет назад, всегда приезжают тысячи игроков со всего мира, и вряд ли что-то их остановит на этот раз.

Впрочем, вполне вероятно, что свое место в календаре сохранят и предрождественская Прага, как осенний Нью-Джерси.

Барселона всегда в цене.

Ниже можно увидеть полный календарь турниров, которые обрели свои даты на 2017 год:

PokerStars Festival:

Лондон - 22-29 января, Hippodrome Casino

Розвадов - 2-13 марта, King's Casino

PokerStars Championship:

Багамы - 6-14 января, Atlantis Resort

Панама - 10-20 марта, Solaris Resort & Casino

Макао – 30 марта – 9 апреля, City of Dreams

Монте-Карло – 25 апреля – 5 мая, Monte Carlo Bay Casino

Барселона - 15-27 августа, Casino Barcelona

Подробнее о предстоящих турнирах можно узнать в блоге PokerStars.

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