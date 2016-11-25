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Вы готовы к новой эре покерных турниров под эгидой PokerStars? Старт уже не за горами, но за океаном.
Не важно, попрощались ли вы уже с покерными сериями, как ЕРТ, IPT, UKIPT (и другими), или только еще готовитесь это сделать, но первый глобальный «Чемпионат» от PokerStars открывает новый сезон уже в январе предстоящего года.
Дебютным место станут Багамские острова (тот самый Atlantis, где ранее проходили этапы PCA), а затем новый бренд отправится покорять Лондон, Розвадов, Панаму, Макао и Монте-Карло в начале мая.
Расписание на вторую половину сезона пока еще толком не озвучено, и, вероятно, это будет зависеть во многом и от результатов первых ивентов нового формата.
Два абсолютных новичка на картах PokerStars – это современная европейская мекка покера в чешском Розвадове и доселе неизвестная для большого покера – Панама.
Конечно, местные серии в Панаме, равно как и этап Латино-Американского тура там проходил, но для большинства европейских и азиатских игроков это пока «терра инкогнита».
Что же, попробуем приоткрыть завесу тайны и рассказать немного детальнее о предстоящем этапе, который пройдет с 10 по 20 марта в Sortis Hotel & Casino.
Всего в расписании значатся 56 турниров, включая:
• PokerStars National Championship: 11-14 марта - $1,100
• PokerStars Championship Main Event: 14-20 марта - $5,300
• PokerStars Championship High Roller: 18-20 марта - $10,300
• PokerStars Championship Super High Roller: 11-14 марта - $50,000
Также в марте пройдет и дебют «Фестиваля» в King’s Casino в Розвадове.
Серия, задуманная как условная замена «Эуреке» и прочим локальным турам от «старзов», состоится со 2 по 13 марта, и будет включать в себя 30 турниров с невысокими бай-инами.
Наиболее интересные из них ниже:
• Kings High Roller: 8-9 март - €5,300
• PokerStars Cup: 11-13 марта - €330
• PokerStars Festival High Roller: 12-13 марта - €2,200
• PokerStars Festival Main Event: 9-13 марта - €1,100 (€500,000 GTD)
И хотя расписание на осень/зиму 2017 года по-прежнему отсутствует, одно можно сказать точно: Барселона будет!
Несмотря на все проблемы с безопасностью, столица Каталонии остается самым популярным покерным направлением в летней Европе.
На этапе ЕРТ, которые и начались с Барселоны 13 лет назад, всегда приезжают тысячи игроков со всего мира, и вряд ли что-то их остановит на этот раз.
Впрочем, вполне вероятно, что свое место в календаре сохранят и предрождественская Прага, как осенний Нью-Джерси.
Ниже можно увидеть полный календарь турниров, которые обрели свои даты на 2017 год:
Лондон - 22-29 января, Hippodrome Casino
Розвадов - 2-13 марта, King's Casino
Багамы - 6-14 января, Atlantis Resort
Панама - 10-20 марта, Solaris Resort & Casino
Макао – 30 марта – 9 апреля, City of Dreams
Монте-Карло – 25 апреля – 5 мая, Monte Carlo Bay Casino
Барселона - 15-27 августа, Casino Barcelona
Подробнее о предстоящих турнирах можно узнать в блоге PokerStars.
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