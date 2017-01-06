Обычный бонус
100%/$500
Эксклюзивный бонус
100%
до
$600
Сегодня поздним вечером по московскому времени на далеких Багамских островах начнется новая эра живого покера - PokerStars Championship.
Для многих игроков в покер со всего мира уже стало хорошей традицией начинать новый год на Багамах, где и проходит массивный покерный фестиваль от PokerStars.
И, несмотря на большие изменения в мире живого покера, эта традиция пока остается в силе.
Известный ранее, как PokerStars Caribbean Adventure (РСА), который являлся частью канувшей в лету серии ЕРТ, фестиваль в 2017 году пройдет под новым брендом - PokerStars Championship, но в том же самом отеле Atlantis Resort.
В предстоящие 9 дней там будет сыграно больше 90 покерных турниров, а начнется все сегодня с блистательного по именам суперхайроллера с бай-ином в $100,000.
А затем по ходу баталий будут разыграны миллионы долларов, а 14 января мы узнаем имя первого в истории чемпиона новой серии.
Этим вопросом задавались многие, но, судя по расписанию фестиваля, ничего особенного не произошло.
Там по-прежнему множество турниров с различными видами покера, кэш-игры и некоторые вне-покерные активные виды отдыха.
Что касается веселого досуга для игроков и членов их семей, то им будут предложены Virtual Reality stations, отправка видео сообщений с обзором в 360 градусов, лаунж-арена для игроков, завтра с профессионалами, a также 3-на-3 баскетбольные игры и традиционные вечеринки.
Что до благодарных зрителей покера, то без прямых видеотрансляций с Багамских островов они не останутся.
Правда в этот раз программа трансляций выглядит короче, чем это было обычно на ЕРТ и включается в себя только «мейн» и то только со второго дня турнира.
С другой стороны, комментаторы русской версии – Илья Городецкий и Денис Григорьев – на этот раз будут делать свою работу непосредственно с места событий, а значит в эфирах будет много гостей и наших про-игроков.
Расписание трансляций:
10 января, 20:00 по Москве - Главное Событие, День 2
11 января, 20:00 по Москве - Главное Событие, День 3
12 января, 20:00 по Москве - Главное Событие, День 4
13 января, 20:00 по Москве - Главное Событие, День 5
14 января, 21:00 по Москве - Главное Событие, Финал (с показом закрытых карт)
Посмотреть видео можно будет на нашей странице Live-трансляций.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|PokerStars
|$600
|Обзор
|3
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев