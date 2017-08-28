Да, у нас тот же вопрос возник. Да, Себастьян Соренссон из Швеции играл свой лишь второй в жизни турнир в живом покере. Но он чемпион и точка.
Кстати, колоритный покер-про от «старзов» бразилец Андре Аккари занял 5-е место, хотя только ленивый не пророчил ему победу в этом финале.
Самая абсурдная «финалка»?
Кажется, именно так теперь считает большинство покерных обозревателей, ибо события за этим финальным столом происходили крайне нелогично и неожиданно.
Довольно быстро вылетел британец Усман Сиддик, у остальных пяти игроков оставалось по 20 блайндов в среднем и, но следующий вылет случился только через четыре (!) часа.
Аккари.
Нередкие олл-ины заканчивались только удвоениями, и стеки Аккари, например, достигал 5 блайндов, а Брайана Кауфмана Эспозито и вовсе четырех, что не мешало из возвращаться в игру.
Однако предел есть у всего, и Андре Аккари, выставившись с четверками против А-9 болгарина Лачезара Пламенова-Петкова, неожиданно проиграл, покинув финальный стол.
Это было сигналом, и спустя несколько минут Кауфман уступил с K-Q проти A-Q Соренсона.
В дальнейшем была заключена сделка между первыми тремя игроками (пусть и не с первого раза), которые получил по миллиону евро без малого, оставив 100,000 евро для победителя.
Последним и стал рабочий склада из шведского города Лунд по имени Себастиан Соренссон, отправившийся домой с суммой призовых в €987,347!
PokerStars Championship Барселона – 2017:
Выплаты финального стола
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Призовые
|
1
|
Себастиан Соренссон
|
Швеция
|
€987,347*
|
2
|
Лачезар Пламенов-Петков
|
Болгария
|
€917,347*
|
3
|
Раффаэле Соррентино
|
Италия
|
€850,110*
|
4
|
Брайан Кауфман Эспозито
|
Уругвай
|
€402,000
|
5
|
Андре Аккари
|
Бразилия
|
€317,960
|
6
|
Усман Сиддик
|
Великобритания
|
€252,000
|
7
|
Ареган Арунян
|
Великобритания
|
€193,000
|
8
|
Альберт Дахер
|
Ливан
|
€136,000
*) по итогам сделки в Топ-3
Интересные факты
За время чемпионата в Барселона был сыгран самый крупный живой турнир под эгидой PokerStars - €1,100 National Championship собрал 4,557 входов, что привело к €4,4 миллиона призового фонда.
Победителем сего грандиозного действия стал Педро Кайрат из Аргентина, забравший €432,178 призовых.
Несмотря на теракт в Барселоне, общее количество участников Главного события осталось на прежнем уровне – 1,682 игрока против 1,785 годом ранее.
Однако призовые в этом году были куда более серьезные, ибо в PokerStars отказались от новой системы выплат, когда все деньги тонким слоем размазывались для 20% от участников «мейна». Так что в ИТМ прошли лишь 247 участников, а не 359, как в 2016.
Уругвай, Дублин, Сочи, Гамбург, Прага. Такая вот география следующих чемпионатов и фестивалей от PokerStars.
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