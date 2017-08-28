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Соренссон выиграл PokerStars Championship в Барселоне

Optimized NWM Sebastian Sorensson winner psc barcelona main event
Это новый чемпион.
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За финальный стол массивного «мейна» с миллионными призовыми вышли шесть игроков, но победа досталась «темной лошадке».

Да, у нас тот же вопрос возник. Да, Себастьян Соренссон из Швеции играл свой лишь второй в жизни турнир в живом покере. Но он чемпион и точка.

Кстати, колоритный покер-про от «старзов» бразилец Андре Аккари занял 5-е место, хотя только ленивый не пророчил ему победу в этом финале.

Самая абсурдная «финалка»?

Кажется, именно так теперь считает большинство покерных обозревателей, ибо события за этим финальным столом происходили крайне нелогично и неожиданно.

Довольно быстро вылетел британец Усман Сиддик, у остальных пяти игроков оставалось по 20 блайндов в среднем и, но следующий вылет случился только через четыре (!) часа.

andre akkari psc barcelona 2017 1
Аккари.

Нередкие олл-ины заканчивались только удвоениями, и стеки Аккари, например, достигал 5 блайндов, а Брайана Кауфмана Эспозито и вовсе четырех, что не мешало из возвращаться в игру.

Однако предел есть у всего, и Андре Аккари, выставившись с четверками против А-9 болгарина Лачезара Пламенова-Петкова, неожиданно проиграл, покинув финальный стол.

Это было сигналом, и спустя несколько минут Кауфман уступил с K-Q проти A-Q Соренсона.

В дальнейшем была заключена сделка между первыми тремя игроками (пусть и не с первого раза), которые получил по миллиону евро без малого, оставив 100,000 евро для победителя.

Последним и стал рабочий склада из шведского города Лунд по имени Себастиан Соренссон, отправившийся домой с суммой призовых в €987,347!

PokerStars Championship Барселона – 2017:

Выплаты финального стола

Место

Имя

Страна

Призовые

1

Себастиан Соренссон

Швеция

€987,347*

2

Лачезар Пламенов-Петков

Болгария

€917,347*

3

Раффаэле Соррентино

Италия

€850,110*

4

Брайан Кауфман Эспозито

Уругвай

€402,000

5

Андре Аккари

Бразилия

€317,960

6

Усман Сиддик

Великобритания

€252,000

7

Ареган Арунян

Великобритания

€193,000

8

Альберт Дахер

Ливан

€136,000

*) по итогам сделки в Топ-3

Интересные факты

За время чемпионата в Барселона был сыгран самый крупный живой турнир под эгидой PokerStars - €1,100 National Championship собрал 4,557 входов, что привело к €4,4 миллиона призового фонда.

Победителем сего грандиозного действия стал Педро Кайрат из Аргентина, забравший €432,178 призовых.

Несмотря на теракт в Барселоне, общее количество участников Главного события осталось на прежнем уровне – 1,682 игрока против 1,785 годом ранее.

Однако призовые в этом году были куда более серьезные, ибо в PokerStars отказались от новой системы выплат, когда все деньги тонким слоем размазывались для 20% от участников «мейна». Так что в ИТМ прошли лишь 247 участников, а не 359, как в 2016.

Уругвай, Дублин, Сочи, Гамбург, Прага. Такая вот география следующих чемпионатов и фестивалей от PokerStars.

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