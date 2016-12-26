Победа на ЕРТ – это было Событие, которое меняет жизнь. А также вело к спонсорству со стороны покер румов – спросите Лив Бори, Джейсона Мерсье, Вики Корен или Бертрана Гроспелье.

Да и сам ЕРТ рос из года в год. Начиная с 1-дневного турнира с бай-ином в €1,000, тур перерос в двухнедельный фестиваль покера с более, чем сотней турниров и тысячами игроков.

Однако в конце этого лета PokerStars решили устроить революцию и отказаться от своей самой брендовой витрины живого покера, равно, как и от всех остальных, предложив взамен глобальные «Чемпионаты» и «Фестивали» в 2017 году.

К чему это приведет? В частности, что ждет европейских игроков? Самое время для новогодних спекуляций на эту тему.

Возвращение к истокам и конкуренции

В конце третьего сезона ЕРТ приз за первое место во время Гранд-финала составил 1 миллион евро. Спустя год Гэвин Гриффин получил уже 1,8 миллиона.

Гэвин Гриффин.

В следующие 5-6 лет призовые, равно как и этапы ЕРТ, росли как на дрожжах. А затем наступил период стагнации – турниры проходили каждые две недели по всей Европе и ценность титула чемпиона стала падать.

Лишь в Праге и Барселоны посещаемость продолжала радовать, и тогда в PokerStars решили убрать из расписания половину «ненужных» турниров, оставив только ключевые этапы.

Тем временем, стали появляться и конкуренты, предлагая все больше турниров со средними и дешевыми бай-инами, ориентируясь на рекреационных (любителей) игроков.

В итоге у нас имеются 888Live, Unibet Open, WPT National и WSOPC турниры, а вместе серий EPT, UKIPT, LAPT и APPT появится PokerStars Global Championship и PokerStars Festival.

Что будет дальше? Ниже три сценария.

1) PokerStars сделает титул чемпиона более значимым

Сделав свой «чемпионат» глобальным, PokerStars рассчитывают получить и больше внимания, в теории. Турниров станет меньше, а игроки будут вынуждены в буквальном смысле покорять самые отдаленные места на планете.

Поля на турнирах станут более интересные и сложные, чем когда-либо ранее.

Пройдут времена, когда в Макао играли только китайцы и австралийцы из Сиднея. Туда приедут и европейцы, и американцы, чтобы вывести местные турниры на мировой уровень.

Престижней станет?

Титул «чемпиона» станет куда престижней, что станет важным фактором для многих игроков. Больше игроков – больше денег, а значит еще больше игроков.

Таким образом, PokerStars сумеет создать новый покерный бум, что приведет к новым рекордам в будущем.

2) Изменения пойдут на пользу конкурентам «старзов»

Понятие «чемпион Европы», фактически, остается вакантным после добровольного отказа PokerStars. Наверняка, этот вакуум попробуют заполнить конкуренты.

Например, 888poker уже отлично зарекомендовал себя локальными турнирами по всей Европе, а теперь запускает и серия фестивалей с невысокоми бай-инами в диапазоне до 1,000 евро.

Стремительно растут и турниры от Unibet: они предлагают не только интересные географические места, но и делают ставку на привлечение любителей.

Продолжает экспансию в Европу и серия WCOPC. В планах уже ивенты (или были) в Италии, Германии, Чехии, Грузии, Франции, да и бренд WSOP особо представлять не надо в любой точке мира.

С учетом такой плотной конкуренции на европейском рынке, можно ожидать, что местным игрокам будет предложено немало привлекательных и выгодных турниров.

3) PokerStars утратит «силу своего бренда»

Сами «старзы» позиционирую изменения как эволюционный шаг на новый уровень, но есть мнение, что такой поворот дел станет если не закатом их турнирных серий, то, как минимум, серьезным ударом по крупнейшему игроку покерной индустрии.

Отказ от ЕРТ – это не только сдача самого престижного покерного бренда, но и также от сотен турниров и интересных фестивалей, которые проходили под вывесками Eureka, Estrella, UKIPT, IPT и так далее.

А поедут ли?

Учитывая, что один из «младших» турниров всегда проходил вместе с этапом ЕРТ, то получалась уникальная комбинация, когда и про-игроки и любители могли соревноваться в недорогих турнирах.

Сейчас же снова будет «сегрегация»: задорого – в чемпионаты, подешевле – в фестивали. А зачем про-игрокам ехать в дорогой Лондон ради турнира с бай-ином в 1,000 евро, когда такие же можно найти в местах, как Розвадов, в Испании или на Мальте, но под другими брендами?

И заинтересует ли серьезных, равно как и топ-про игроков, возможность выиграть турнир где-нибудь в Панаме или Макао?

Тем более, что последние изменения на PokerStars – уменьшение рейкбека, исчезновение статуса Supernove Elite, а также подозрения в мошенничестве Дэвида Баазова – все это наложило весьма неприятный отпечаток на действия компании.

У многих игроков складывается впечатление, что они больше не являются приоритетом для PokerStars. Главное – прибыль компании.

И даже если сейчас продукты от PokerStars остаются лучшими, то игроки всегда могу быстро проголосовать ногами при появлении интересной альтернативы.

Разве что этап в Барселоне сейчас выглядит незыблемо для «старзов»: летние жаркие ночи, отличные город и казино высшего уровня – это комбинация всегда будет работать.

Так что будет дальше?

Скажем так, что не имеет смысла паниковать, какой бы из этих трех сценариев не случился. Пока у игроков в покер есть банкроллы – будущее живого покера остается весьма ясным.

В Европе всегда будут проходить турниры на любой вкус и цвет, как по размеру бай-инов, так и по географическому расположению.

С другой стороны, PokerStars сейчас находится на перепутье, и сложно сказать, куда они пойдут, и что это им и нам принесет.