По сути это возможность для лучших из лучших в определенном покерном сегменте показать себя и выиграть дополнительно часть призового фонда.

Судите сами – нечасто в кэш-играх на призовые деньги сверху покер рум дает 100 тысяч долларов.

Во-вторых, в All-Star Cash Game не будет рейка! Что само по себе уже большой подарок для регуляров.

Один месяц и $100k призовых

Итак, посмотрим пристальней на игру All-Star Cash Game, которая пройдет в формате техасского холдема.

Вся акция будет идти ровно один месяц на двух уровнях ставок - NL200 (Masters) и NL2000 (All Stars).

Кроме отсутствия рейка, главный бенефит для игроков – это попадание в лидерборд, по итогам которого между лучшими будут распределены 100,000 долларов.

Однако попасть в All-Star Cash Game непросто, скажем сразу.

Есть минимальные требования:

Masters: на лимитах NL100-NL400 – выиграть не менее $10,000

All Stars: на лимитах от NL500 и выше – выиграть не менее $25,000

Согласно пресс-релизу от PokerStars, других вариантов для попадания в участники акции не будет.

Очень иллюстративный снимок.

Все игроки All-Star будут иметь возможность параллельно играть и во все другие игры на PokerStars.

В ближайшие несколько недель все элитные игроки начнут получить мейлы, в которых будут указано – могут ли они принять участия в All-Star Cash Game, или нет (или сколько им еще добрать надо).

Словом окончательный список участников, равно как и формат игры, будут определены в течении апреля-мая текущего года.

Дальнейшее будущее All-Star Cash Game будет зависеть от самих игроков и от их интереса к нововведению.

После первой акции в PokerStars проведут тщательный анализ, но пока второй сезон All-Star Cash Game в их планах значится.

Чтобы попробовать свои силы в игре и пробиться, например, во второй сезон, необходимо сделать себе аккаунт на PokerStars, который лучше всего получить через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.