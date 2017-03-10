По сути это возможность для лучших из лучших в определенном покерном сегменте показать себя и выиграть дополнительно часть призового фонда.
Судите сами – нечасто в кэш-играх на призовые деньги сверху покер рум дает 100 тысяч долларов.
Во-вторых, в All-Star Cash Game не будет рейка! Что само по себе уже большой подарок для регуляров.
Один месяц и $100k призовых
Итак, посмотрим пристальней на игру All-Star Cash Game, которая пройдет в формате техасского холдема.
Вся акция будет идти ровно один месяц на двух уровнях ставок - NL200 (Masters) и NL2000 (All Stars).
Кроме отсутствия рейка, главный бенефит для игроков – это попадание в лидерборд, по итогам которого между лучшими будут распределены 100,000 долларов.
Однако попасть в All-Star Cash Game непросто, скажем сразу.
Есть минимальные требования:
- Masters: на лимитах NL100-NL400 – выиграть не менее $10,000
All Stars: на лимитах от NL500 и выше – выиграть не менее $25,000
Согласно пресс-релизу от PokerStars, других вариантов для попадания в участники акции не будет.
Очень иллюстративный снимок.
Все игроки All-Star будут иметь возможность параллельно играть и во все другие игры на PokerStars.
В ближайшие несколько недель все элитные игроки начнут получить мейлы, в которых будут указано – могут ли они принять участия в All-Star Cash Game, или нет (или сколько им еще добрать надо).
Словом окончательный список участников, равно как и формат игры, будут определены в течении апреля-мая текущего года.
Дальнейшее будущее All-Star Cash Game будет зависеть от самих игроков и от их интереса к нововведению.
После первой акции в PokerStars проведут тщательный анализ, но пока второй сезон All-Star Cash Game в их планах значится.
Чтобы попробовать свои силы в игре и пробиться, например, во второй сезон, необходимо сделать себе аккаунт на PokerStars, который лучше всего получить через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
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