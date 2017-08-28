Сделай так, чтобы тебя услышали.
Каждый год PokerListings выбирает особенных игроков в рамках премии Spirit of Poker ("Дух покера"), которая должна явить миру настоящих героев игры. Церемония награждения проходит во время «Битвы за Мальту».
Наша премия это не отчет о результатах про-игроков, а попытка найти игроков, которые вносят вклад в развитие игры.
У тебя есть возможность проголосовать за любого игрока в каждой из трех номинаций, после чего наше авторитетное жюри добавит свой голос и прекрасная Гаэль Гарсия Диаз огласит результаты во время «Битвы»!
Итак, начинаем.
Категория 1 – «Восходящая звезда»
Предсказать того, кто станет звездой, а кто калифом на час всегда невероятно сложно в покере. Все новички уже являются одаренными игроками, но кто из них лучше?
Вивиан Салиба.
Это решать вам. Возможно, не все имена вам знакомы, но совсем скоро они, наверняка, не будут сходит с первых позиций сайтов о покере.
Список номинантов ниже:
- Келли Уинтерхальтер (США)
- Ориоль Фернандес (Испания)
- Эспен Улен Йорстад (Норвегия)
- Паркер "TonkaaaaP" Тэлбот (Канада)
- Вивиан Салиба (Бразилия)
Чтобы проголосовать, отправляйтесь на страницу голосования - 2017 Rising Star Award – Восходящая звезда, где вы и узнаете намного больше о претендентах.
Предыдущие победители: Лука Москитта (2013), Доминик Панька (2014), Чарли Каррел (2015), Силье Нильсен (2016).
Категория 2 – «Живая легенда»
Без этих игроков покера бы не было вообще. У каждого из них за спиной большой послужной список достижений и наград, так что выбрать лучшего из этих легенд покера непросто.
Кандидаты:
- Барни Боутмэн (Великобритания)
- Падрейг Паркинсон (Ирландия)
- Майк Секстон (США)
- Марсель Луске (Нидерланды)
- Пер Хильдебранд (Швеция)
И если вдруг у вас еще остались вопросы, то пройдите на страницу 2017 Living Legend Award – Живая легенда, где найдете ответы.
Предыдущие победители: Пьер Невилль (2013), Тор Хансен (2014), Умберто Бренес (2015), Константин Пучков (2016).
Категория 3 – «Самый вдохновляющий игрок»
Возможно, на русском языке эта номинация звучит не очень красиво, зато полностью передает ее смысл. Кто за последний год произвел наиболее яркое впечатление, напомнив нам, что покер – это не только результаты?
Михаил Семин.
Вариантов может быть множество, но мы решили сократить список до 8 претендентов:
- Лив Бори (Великобритания)
- Джефф Гросс (США)
- Кенни Халлерт (Бельгия)
- Джон Хесп (Великобритания)
- Макс Пескатори (Италия)
- Михаил Семин (Россия)
- Эма Займович (Канада)
- Джейми Стейплс (Канада)
Каждый из них достоин награды, но, как и в покере, победитель всегда один. Больше об этих игроках на странице 2017 Most Inspiring Player Award – Самый «вдохновляющий» игрок.
Предыдущие победители: Наоя Кихара (2013), Шэннон Шорр (2014), Анатолий Филатов (2015), Фелипе Рамос (2016).
Как проголосовать?
Итак, у нас есть три специальных страницы, посвященные голосованию. На каждой из них можно найти информацию о категории и претендентах, после чего выбрать вашего лауреата и поставить «крестик» напротив его фамилии в опросе.
Самый «вдохновляющий» игрок
Восходящая звезда
Живая легенда
О турнире «Битва за Мальту»
«Битва» - это история успех, это собственный покерный живой турнир PokerListings, который прошел путь из ниоткуда в один из лучших покерных турниров Европы.
Казино Portomaso.
Все начиналось в далеком 2012 году, когда на дебютный турнира в казино Portomaso собрались порядка 350 участников. С тех времен количество игроков выросло в 5 раз, а по версии GPI European Awards – «Битва за Мальту» стала лучшим турниром Европы с бай-ином до 2 тысяч евро.
В прошлом году на «Битве» было 1813 участников в Главном событии при бай-ине в €550, которое выиграл Роберт Берглунд из Швеции, получивший за первое место чек на €160,000!
Отобраться на «Битву за Мальту – 2017» можно в онлайне прямо сейчас! Или отправиться в местное казино на Live-сателлиты.
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