Кто из новичков ярче в покере сейчас? Кто лучше всех держит уровень последние лет десять? Что тебя зацепило в покере в этом году?

Сделай так, чтобы тебя услышали.

Каждый год PokerListings выбирает особенных игроков в рамках премии Spirit of Poker ("Дух покера"), которая должна явить миру настоящих героев игры. Церемония награждения проходит во время «Битвы за Мальту».

Наша премия это не отчет о результатах про-игроков, а попытка найти игроков, которые вносят вклад в развитие игры.

У тебя есть возможность проголосовать за любого игрока в каждой из трех номинаций, после чего наше авторитетное жюри добавит свой голос и прекрасная Гаэль Гарсия Диаз огласит результаты во время «Битвы»!

Итак, начинаем.

Категория 1 – «Восходящая звезда»

Предсказать того, кто станет звездой, а кто калифом на час всегда невероятно сложно в покере. Все новички уже являются одаренными игроками, но кто из них лучше?

Вивиан Салиба.

Это решать вам. Возможно, не все имена вам знакомы, но совсем скоро они, наверняка, не будут сходит с первых позиций сайтов о покере.

Список номинантов ниже:

Келли Уинтерхальтер (США)

(США) Ориоль Фернандес (Испания)

(Испания) Эспен Улен Йорстад (Норвегия)

(Норвегия) Паркер "TonkaaaaP" Тэлбот (Канада)

(Канада) Вивиан Салиба (Бразилия)

Чтобы проголосовать, отправляйтесь на страницу голосования - 2017 Rising Star Award – Восходящая звезда, где вы и узнаете намного больше о претендентах.

Предыдущие победители: Лука Москитта (2013), Доминик Панька (2014), Чарли Каррел (2015), Силье Нильсен (2016).

Категория 2 – «Живая легенда»

Без этих игроков покера бы не было вообще. У каждого из них за спиной большой послужной список достижений и наград, так что выбрать лучшего из этих легенд покера непросто.

Кандидаты:

Барни Боутмэн (Великобритания)

(Великобритания) Падрейг Паркинсон (Ирландия)

(Ирландия) Майк Секстон (США)

(США) Марсель Луске (Нидерланды)

(Нидерланды) Пер Хильдебранд (Швеция)

И если вдруг у вас еще остались вопросы, то пройдите на страницу 2017 Living Legend Award – Живая легенда, где найдете ответы.

Предыдущие победители: Пьер Невилль (2013), Тор Хансен (2014), Умберто Бренес (2015), Константин Пучков (2016).

Категория 3 – «Самый вдохновляющий игрок»

Возможно, на русском языке эта номинация звучит не очень красиво, зато полностью передает ее смысл. Кто за последний год произвел наиболее яркое впечатление, напомнив нам, что покер – это не только результаты?

Михаил Семин.

Вариантов может быть множество, но мы решили сократить список до 8 претендентов:

Лив Бори (Великобритания)

(Великобритания) Джефф Гросс (США)

(США) Кенни Халлерт (Бельгия)

(Бельгия) Джон Хесп (Великобритания)

(Великобритания) Макс Пескатори (Италия)

(Италия) Михаил Семин (Россия)

(Россия) Эма Займович (Канада)

(Канада) Джейми Стейплс (Канада)

Каждый из них достоин награды, но, как и в покере, победитель всегда один. Больше об этих игроках на странице 2017 Most Inspiring Player Award – Самый «вдохновляющий» игрок.

Предыдущие победители: Наоя Кихара (2013), Шэннон Шорр (2014), Анатолий Филатов (2015), Фелипе Рамос (2016).

Как проголосовать?

Итак, у нас есть три специальных страницы, посвященные голосованию. На каждой из них можно найти информацию о категории и претендентах, после чего выбрать вашего лауреата и поставить «крестик» напротив его фамилии в опросе.

Самый «вдохновляющий» игрок

Восходящая звезда

Живая легенда

О турнире «Битва за Мальту»

«Битва» - это история успех, это собственный покерный живой турнир PokerListings, который прошел путь из ниоткуда в один из лучших покерных турниров Европы.

Казино Portomaso.

Все начиналось в далеком 2012 году, когда на дебютный турнира в казино Portomaso собрались порядка 350 участников. С тех времен количество игроков выросло в 5 раз, а по версии GPI European Awards – «Битва за Мальту» стала лучшим турниром Европы с бай-ином до 2 тысяч евро.

В прошлом году на «Битве» было 1813 участников в Главном событии при бай-ине в €550, которое выиграл Роберт Берглунд из Швеции, получивший за первое место чек на €160,000!

Отобраться на «Битву за Мальту – 2017» можно в онлайне прямо сейчас! Или отправиться в местное казино на Live-сателлиты.