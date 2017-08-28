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PokerListings Spirit of Poker Awards 2017 – сделай свой выбор!

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Выбор за вами!
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Бронировать место!

Кто из новичков ярче в покере сейчас? Кто лучше всех держит уровень последние лет десять? Что тебя зацепило в покере в этом году?

Сделай так, чтобы тебя услышали.

Каждый год PokerListings выбирает особенных игроков в рамках премии Spirit of Poker ("Дух покера"), которая должна явить миру настоящих героев игры. Церемония награждения проходит во время «Битвы за Мальту».

Наша премия это не отчет о результатах про-игроков, а попытка найти игроков, которые вносят вклад в развитие игры.

У тебя есть возможность проголосовать за любого игрока в каждой из трех номинаций, после чего наше авторитетное жюри добавит свой голос и прекрасная Гаэль Гарсия Диаз огласит результаты во время «Битвы»!

Итак, начинаем.

Категория 1 – «Восходящая звезда»

Предсказать того, кто станет звездой, а кто калифом на час всегда невероятно сложно в покере. Все новички уже являются одаренными игроками, но кто из них лучше?

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Вивиан Салиба.

Это решать вам. Возможно, не все имена вам знакомы, но совсем скоро они, наверняка, не будут сходит с первых позиций сайтов о покере.

Список номинантов ниже:

  • Келли Уинтерхальтер  (США)
  • Ориоль Фернандес  (Испания)
  • Эспен Улен Йорстад  (Норвегия)
  • Паркер "TonkaaaaP" Тэлбот  (Канада)
  • Вивиан Салиба  (Бразилия)

Чтобы проголосовать, отправляйтесь на страницу голосования - 2017 Rising Star Award – Восходящая звезда, где вы и узнаете намного больше о претендентах.

Предыдущие победители: Лука Москитта (2013), Доминик Панька (2014), Чарли Каррел (2015), Силье Нильсен (2016).

Категория 2 – «Живая легенда»

Без этих игроков покера бы не было вообще. У каждого из них за спиной большой послужной список достижений и наград, так что выбрать лучшего из этих легенд покера непросто.

Кандидаты:

  • Барни Боутмэн  (Великобритания)
  • Падрейг Паркинсон  (Ирландия)
  • Майк Секстон  (США)
  • Марсель Луске  (Нидерланды)
  • Пер Хильдебранд  (Швеция)

И если вдруг у вас еще остались вопросы, то пройдите на страницу 2017 Living Legend Award – Живая легенда, где найдете ответы.

Предыдущие победители: Пьер Невилль (2013), Тор Хансен (2014), Умберто Бренес (2015), Константин Пучков (2016).

Категория 3 – «Самый вдохновляющий игрок»

Возможно, на русском языке эта номинация звучит не очень красиво, зато полностью передает ее смысл. Кто за последний год произвел наиболее яркое впечатление, напомнив нам, что покер – это не только результаты?

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Михаил Семин.

Вариантов может быть множество, но мы решили сократить список до 8 претендентов:

  • Лив Бори  (Великобритания)
  • Джефф Гросс  (США)
  • Кенни Халлерт  (Бельгия)
  • Джон Хесп  (Великобритания)
  • Макс Пескатори  (Италия)
  • Михаил Семин  (Россия)
  • Эма Займович  (Канада)
  • Джейми Стейплс  (Канада)

Каждый из них достоин награды, но, как и в покере, победитель всегда один. Больше об этих игроках на странице 2017 Most Inspiring Player Award – Самый «вдохновляющий» игрок.

Предыдущие победители: Наоя Кихара (2013), Шэннон Шорр (2014), Анатолий Филатов (2015), Фелипе Рамос (2016).

Как проголосовать?

Итак, у нас есть три специальных страницы, посвященные голосованию. На каждой из них можно найти информацию о категории и претендентах, после чего выбрать вашего лауреата и поставить «крестик» напротив его фамилии в опросе.

Самый «вдохновляющий» игрок

Восходящая звезда

Живая легенда

О турнире «Битва за Мальту»

«Битва» - это история успех, это собственный покерный живой турнир PokerListings, который прошел путь из ниоткуда в один из лучших покерных турниров Европы.

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Казино Portomaso.

Все начиналось в далеком 2012 году, когда на дебютный турнира в казино Portomaso собрались порядка 350 участников. С тех времен количество игроков выросло в 5 раз, а по версии GPI European Awards – «Битва за Мальту» стала лучшим турниром Европы с бай-ином до 2 тысяч евро.

В прошлом году на «Битве» было 1813 участников в Главном событии при бай-ине в €550, которое выиграл Роберт Берглунд из Швеции, получивший за первое место чек на €160,000!

Отобраться на «Битву за Мальту – 2017» можно в онлайне прямо сейчас! Или отправиться в местное казино на Live-сателлиты.

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