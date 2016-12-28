И это еще не все. Уже с 20 по 30 января в «Сочи Казино и Курорт» пройдет этап серии ЕАРТ (Eurasian Poker Tour) с общим гарантированным призовым фондом в 500,000 долларов.

Весьма внушительный старт, так что расскажем подробней, как о казино, так и серии ниже.

Достичь уровня Лас-Вегаса

Игорная зона «Красная поляна», что находится рядом с одноименным горнолыжным курортом в Сочи далеко не первая, в которой заработают легальные казино.

Намного ранее они появились в «Азов-Сити», на Алтае и Дальнем Востоке. Однако Сочи – это все же другой уровень. Здесь и курорт мирового уровня, и аэропорт и вся инфраструктура для развлечений.

На это и делают упор владельцы и руководство казино, надеясь, что им удастся стать одним из таких мировых курортов-брендов, как Лас-Вегас, Макао и Сингапур.

«В 2006 году оборот игорной индустрии в Макао составлял порядка 7 млрд. долларов в год, к 2014 году этот показатель вырос в шесть раз – до 44 млрд долларов. Мы считаем, что у Сочи есть такой же потенциал», - заявил генеральный директор Cushman&Wakefield Сергей Рябокобылко.

«Сочи Казино и Курорт» представляет собой развлекательный комплекс, который не имеет аналогов в России. Одновременно он сможет разместить до 2,000 посетителей.

В нем будут работать 569 игровых автоматов и 70 игровых столов», - отметил заместитель генерального менеджера казино Пол Эдвардс.

То самое казино.

От нас добавим, что при казино будет работать покерный клуб, в котором будет не менее 10 столов для игры. Естественно, что на время покерный серий их количество будет существенно больше.

Дебют останется за ЕАРТ

Мечты многих любителей покера о «ЕРТ Сочи» пока еще далеки от реальности, а точнее уже точно не претворятся в жизнь, ибо сам тур ЕРТ ушел в историю.

Будет ли в Сочи «чемпионат» или «фестиваль» от PokerStars пока тоже неизвестно, но точно не ранее второй половины 2017 года (в самом лучшем случае).

Однако без настоящего турнирного покера казино в Сочи не останется.

Евроазиатский покерный тур, ведомый Артуром Восканяном, пройдет в Сочи уже с 20 по 30 января.

В расписании немало турниров, а Главное событие имеет гарантированный призовой фонда в 160,000 долларов, при том, что сам бай-ин в турнир составит 1,000 долларов.

Очевидно, что организаторы ожидают поле не менее 200 игроков.

Кстати, в интернете можно найти и онлайн-сателлиты к предстоящей серии.