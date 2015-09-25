Хоть покер многие считают азартной игрой и простой тратой времени, в жизни он очень сильно помогает.

Не зря профессионалы и игроки старой школы называют покером образом жизни. Мне кажется, что покер показывает, какой ты на самом деле. Что твориться в твоей душе, жизни и твое отношение к жизни. В покере отображается весь твой характер, который обычно прячется в обычной жизни.

Принятие решений в условиях стресса

Что я хочу этим сказать, игроки которые в покере более ли менее хорошо разбираются, в обычной жизни могут принять решение в условия стресса, и принять с определенной вероятностью верное решение. Такой навык очень помогает в работе, где именно постоянно появляются ситуации, в которых решение нужно принимать незамедлительно!

На такой шаг способны далеко не все! Играя в покер игроку постоянно приходиться принимать решение, от которого зависит его результат, и соответственно его выигрыш. На такое способны, как показывает практика и профессиональные геймеры, нет-нет, речь не идет о том, как кто-то играет постоянно в компьютерные игры дома или по сети с друзьями. Речь идет именно о тех игроках, кто выступает профессионально, от чьих действий зависит результат всей команды.

Дотошные люди

Мне кажется, и сужу я исключительно по себе, игроки в покер являются очень дотошными людьми, не все, но основная масса. Все потому, что мы обязаны разбирать свою игру, обращать внимание на те действия, которые принесли прибыль и, наоборот, из-за которых мы потеряли часть прибыли. Разгребать игровые сессии, где отыграно тысячи рук.

Такой навык, по сути, хорош в работе, в повседневной жизни, где нас постоянно хотят провести, то операторы сотовых сетей, то провайдеры, то в различных магазинах и т.д. Лично для меня это отличный навык и в моей работе он просто незаменим.

Стратегия на все!

У тех, кто играет в покер давно, на подсознательном уровне включается стратегия на все! Что я хочу этим сказать, не важно, какая работа или задача стоит перед человеком в его голове, уже есть определенная стратегия как он будет действовать дальше. Возможно, что он даже не понимает этого, но она есть.

Что самое удивительное такой навык не только у игроков в покер, он появляется у тех людей, которые увлекаются чем-то, где без применения определенной стратегии не победить – например, шахматы, бокс.

Поэтому не стоит валяться целыми днями на диване просто так, необходимо занять свою голову чем-то подобным и развиваться на протяжении всей жизни.